مصر والولايات المتحدة تبحثان فرص التعاون في مشروعات الطاقة والبتروكيماويات

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وعلي رأسه بنجامين طومسون، الوزير المفوض للشئون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية، وذلك لبحث فرص التعاون الواعدة في قطاع الطاقة في مصر وخاصة الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيماويات بما يعزز الاستثمارات المصرية الأمريكية في هذا القطاع.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع البترول والتعدين، مؤكدا على أهمية استثمار الفرص لزيادة الاستثمارات الأمريكية في صناعة البتروكيماويات والطاقة المتجددة، والتي يدعمها مقومات هامة كموقع مصر الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، وما تبذله الدولة من جهود لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

استراتيجية الطاقة المستدامة

كما استعرض الوزير استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلي جانب مشروعات الطاقة الخضراء من الهيدروجين والأمونيا بما يقلل الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء ويوفره للمشروعات التي تضيف قيمة اقتصادية.

من جانبه، أعرب وفد مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لتهيئة بيئة استثمارية قوية وجاذبة، مؤكدًا استعداد المؤسسة لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر، سواء من خلال التمويل أو التأمين أو تقديم الدعم الفني، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة.

واخُتتم اللقاء بالاتفاق على استمرار العمل علي متابعة وتقييم الفرص، كما تم الاتفاق علي تحديد جلسات عمل بين الجانبين لبحث الفرص والمشروعات في قطاع البتروكيماويات .

يشار إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC مؤسسة تابعة للحكومة الأمريكية، تعمل على الاستثمار في المشروعات التي يقودها القطاع الخاص، وتتركز أولوياتها في قطاعات عدة علي رأسها الطاقة والمعادن الحيوية والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجيا، وغيرها، وذلك من خلال الاستثمارات المباشرة والتأمين ضد المخاطر، ودراسات الجدوى والمساعدات الفنية.

