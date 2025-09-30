الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
بدء الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

الكشف الطبي للطلاب
الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة حلوان التكنولوجية
انطلقت فعاليات الكشف الطبي للطلاب المستجدين المرشحين من قبل مكتب التنسيق للالتحاق بكلية التكنولوجيا بالقاهرة بـجامعة حلوان التكنولوجية الدولية للعام الجامعي 2025/ 2026، وذلك وسط تنظيم دقيق يضمن تيسير الإجراءات للطلاب الجدد وتوفير بيئة آمنة ومنظمة أثناء عملية الكشف.

الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

وقد جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي على الجامعة، والدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، حيث حرصت إدارة الكلية على توفير كافة التسهيلات الطبية والإدارية لإنجاز عملية الكشف الطبي بكفاءة عالية، مع الالتزام بتوزيع الطلاب وفق الكشوف المعلنة لتفادي التكدس وضمان انسيابية العمل.
وأكد الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية، أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بسلامة طلابها الجدد، موضحًا أن إجراءات الكشف الطبي تمثل خطوة أساسية لتهيئة الطلاب لبداية عام دراسي ناجح. وأضاف أن الكلية اتخذت كافة التدابير التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تخصيص الفترة الصباحية للطلاب والفترة المسائية بدءًا من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا للطالبات، بما يحقق الانضباط ويعكس حرص الجامعة على راحة أبنائها.
كما شدد عميد الكلية على ضرورة التزام الطلاب بإحضار صورة شخصية حديثة والالتزام بموعد الكشف المحدد لهم، لافتًا إلى أهمية إحضار الطلاب الذين يرتدون نظارات طبية لها أثناء الفحص لضمان دقة النتائج الطبية.

جامعة حلوان تعلن مشاركتها في النسخة الثامنة من برنامج عباقرة الجامعات

جامعة حلوان التكنولوجية تناقش استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد

وقد شهد اليوم الأول للكشف الطبي انتظامًا كبيرًا من الطلاب والتزامًا بالإرشادات، في مشهد يجسد التعاون المثمر بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب، ويعكس استعداد الكلية الكامل لبدء عام دراسي جديد يسوده الانضباط والجدية والتميز.



