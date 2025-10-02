الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي للطلاب الباقين للإعادة

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء امتحان نهاية العام في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

 

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن الطالب في البكالوريا المصرية سوف يتم اختيار الدرجة الأعلى في كل المحاولات التي يخوضها لتنسيق الجامعة.

وقال الوزير: يتم دراسة تغيير الامتحان، وفي حالة اتخاذ قرار في هذا الشأن سيتم تغييره على الثانوية العامة، حيث تقوم الامتحانات على فكرة أن 85% من الأسئلة اختيار من متعدد و15% مقالة.

المدارس اليابانية

كما أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 69 مدرسة، وفي سبتمبر 2026 سوف يصل العدد إلى 100 مدرسة.

أول تعليق من وزير التعليم حول إجبار الطلاب على نظام البكالوريا

وكشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إجبار  طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وزير التعليم يكشف حقيقة إجبار أولياء الأمور على نظام البكالوريا 

وأشار وزير التعليم إلى أنه كانت هناك اجتماعات مع مديري المدارس لتعريف الطلاب وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا.

وأكد أنه ليس هناك توجيه للطلاب أو وأولياء الأمور حول نظام البكالوريا، وأنه اختياري وليس إجباريا، وهو حرية للطلاب وأولياء الأمور.

البكالوريا المصرية البكالوريا الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الانجليزية وزارة التربية والتعليم منهج اللغة الانجليزية

