رئيس جامعة حلوان: نقدم كل الدعم لأعضاء اللجان العلمية للدورة الـ15

أعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن خالص تهانيه وتقديره لمقرري وأعضاء اللجان العلمية الذين تم اختيارهم ضمن الدورة الخامسة عشر (2025–2028) لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وذلك وفقًا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

رئيس جامعة حلوان يهنئ مقرري وأعضاء اللجان العلمية للدورة الخامسة عشر (2025–2028)

وأكد أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات العلمية والبحثية التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز جودة التقييم الأكاديمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي في مصر. كما توجه بتهنئة خاصة لأساتذة جامعة حلوان الذين تم اختيارهم، مشيدًا بتميزهم العلمي وإسهاماتهم في خدمة البحث العلمي وتطوير المنظومة الجامعية.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن جامعة حلوان تفخر بمشاركة نخبة من علمائها في هذه المهمة الوطنية الرفيعة، مؤكدًا دعم الجامعة الكامل لهم في أداء دورهم الحيوي في ضمان معايير الترقية الأكاديمية وتحقيق التميز المؤسسي.

جدير بالذكر أنه تم إختيار عدد من أساتذة جامعة حلوان "مقرري اللجان" وهم:

١- الأستاذ الدكتور السيد العربي حسن حسني محمد العشري، تخصص فلسفة القانون وتاريخه، من كلية الحقوق جامعة حلوان "مقرر" لجنة القانون الخاص مدني وتجاري ومرافعات، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

٢-الأستاذ الدكتور حسين عمر أمين السمري، كلية علوم الرياضة بنين بالهرم،تخصص الإدارة الرياضية"مقرر" لجنة الإدارة الرياضية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

٣- الأستاذة الدكتورة سلوى عبد الله الغريب يونس كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان"مقرر" لجنة الفنون التطبيقية، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

٤- الأستاذ الدكتور محسن سيد أحمد مرسى تخصص التربية الموسيقية العلوم الموسيقية التربوية كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، "مقرر"لجنة التربية الموسيقية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

٥ - الأستاذ الدكتور ماجد محمد فهمي محمود فهمي نجم، تخصص الإرشاد السياحي أثار مصرية قديمة، كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان،"مقرر" لجنة السياحة والفنادق لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

٦- الأستاذة الدكتورة زينب عبد الحفيظ على فرغلي تخصص تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة، كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، "مقرر" لجنة الاقتصاد المنزلي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين.

٧ -الأستاذة الدكتورة سامية عبد القادر أحمد همام، تخصص خدمة الفرد، كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، "مقرر" لجنة الخدمة الاجتماعية لوظائف الأساتذة.

