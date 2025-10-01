الأربعاء 01 أكتوبر 2025
رئيس جهاز مستقبل مصر يستقبل وزير التربية والتعليم لبحث التعاون

استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم بمقر الجهاز، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في زيارة رسمية لبحث أوجه التعاون المشترك مع الجهاز من أجل النهوض والارتقاء بمدارس التعليم الفنى وعلى وجه أخصّ المدارس الثانوية الزراعية والمهنية.

 

وأعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقديره للدور الاستراتيجي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشروعاته العملاقة في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على بناء شراكات حقيقية مع الجهاز، سواء في مجال تطوير المناهج الفنية، أو برامج التدريب العملي، أو إتاحة الفرص أمام الطلاب لاكتساب خبرات ميدانية داخل مشروعات الجهاز.

ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، خلال اللقاء أن الجهاز، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، يولي اهتمامًا خاصًا بملف التعليم الفني باعتباره ركيزة أساسية لتمكين الشباب وتوفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي ينفذها الجهاز، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيفتح آفاقًا واسعة لتعزيز هذا التوجه.

وأشاد الدكتور بهاء الغنام بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في رفع كفاءة التعليم وتطوير المناهج الفنية والمهنية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية لنجاح مشروعات التنمية المستدامة الكبرى.

