تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، يحل برشلونة ضيفا على إشبيلية اليوم الأحد، بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إطار مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويغيب عن برشلونة أمام إشبيلية كل من تير شتيجن، فيرمين لوبيز، جافي، رافينها، خوان جارسيا، ولامين يامال للإصابة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج.

خط الوسط الهجومي: فيران توريس، داني ألومو، ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية

تذاع مباراة برشلونة ضد إشبيلية عبر قناة beIN sports HD 2.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ21 نقطة بعدما حقق فوزًا على فياريال بثلاثية لهدف في الجولة الثامنة مساء السبت.

ويأتي نادي برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويسعى للفوز بقيادة مدربه هانز فليك من أجل العودة لمقعد الصدارة مجددًا.

ويتواجد صاحب الأرض إشبيلية في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 10 نقاط.

