موعد مباراة إنبي ضد زد في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف إنبي بقيادة حمزة الجمل المدير الفني، اليوم الأحد، زد بقيادة محمد شوقي المدير الفني باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

موعد مباراة إنبي ضد زد

وتنطلق صافرة مباراة زد أمام إنبي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة إنبي أمام زد

ومن المقرر أن تنقل مباراة إنبي ضد زد عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري للبطولات المحلية للكرة المصرية.

ويدخل إنبي مباراة اليوم، بعدما خاض 9 مباريات في الدوري، فاز خلالها فى 3 مباريات، وتعادل فى5 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو إنبي 8 أهداف واهتزت شباكهم بـ5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق زد مباراة اليوم، بعدما خاض 9 مباريات فاز في 3 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبو زد 7 أهداف، واهتزت شباكهم بـ 6 أهداف.

وكان فريق زد قد تعرض للخسارة في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري أمام حرس الحدود بهدف نظيف، بينما تعادل إنبي سلبيًا مع غزل المحلة بدون أهداف.

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

- انبي ضد زد: الدولي حمادة القلاوي (حكما للساحة)' أحمد عبد المنعم شعبان ومحمد مجدي السيد (مساعدين)' أحمد ناجي (حكما رابعا)' مصطفى مدحت ومحمد القاضي (تقنية الفيديو)

- فاركو ضد وادي دجلة: محمد ناصر عباس (حكما للساحة) الدولي سامي هلهل وشريف عبد الله (مساعدين)' أحمد ناصر (حكما رابعا) ' محمد علي الشناوي ومصطفى صلاح (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.