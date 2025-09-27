الدوري المصري، زد يسقط في كمين الحرس ويخسر بهدف

الدوري المصري، عاد فريق حرس الحدود إلى الإسكندرية بثلاث نقاط غالية، بعد أن حقق فوزا ثمينا على زد إف سي على ملعبه في استاد القاهرة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل إبراهيم عبد الحكيم هدف التقدم لـحرس الحدود في الدقيقة 39 بضربة رأس قوية، بعد عرضية رائعة من ضربة ركنية لصالح الحرس.

المباراة في مجملها جاءت حماسية ومثيرة، وشهدت ندية ومحاولات هجومية من جانب الفريقين، الذي شهد تفوق لحرس الحدود في الشوط الأول بهدف

وفي الشوط الثاني كثف فريق زد من ضغطه الهجومي بإتجاه مرمى الحرس، بحثا عن هدف التعادل، لكن البسالة الدفاعية للاعبي الحدود حالت بين لاعبي زد والوصول

وشهدت الدقيقة 89 إشهار حكم المباراة محمود وفا الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء في وجه اللاعب محمد أشرف روقا كابتن فريق حرس الحدود

مباراة زد وحرس الحدود، فيتو

تشكيل زد أمام حرس الحدود

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد إف سي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد فتحي، محمد أشرف، أحمد طارق

خط الوسط: أحمد الصغيري، محمود صابر، ماتا ماجاسا

الهجوم: عبدالرحمن البانوبي، شادي حسين، أحمد عادل ميسي.

مباراة زد وحرس الحدود، فيتو

وغاب محمد شوقي عن مرافقة فريق زد فنيًا، ولم يجلس على مقعد المدير الفني في مباراة اليوم؛ حيث ينفذ عقوبة الإيقاف، التي فرضت عليه من رابطة الأندية المحترفة بسبب طرده في مباراة بيراميدز قبل الماضية وشاهد المباراة من المدرجات.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

بهذه النتيجة رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى 11 نقطة تقدم بها إلى المركز التاسع، فيما تجمد رصيد زد إف سي عند 12 نقطة في المركز السابع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.