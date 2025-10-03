الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، تصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة لبطولة الدوري.

وانتزع المصري صدارة جدول الدوري من الزمالك مؤقتا قبل خوض الأبيض مواجهة قوية أمام غزل المحلة غدا السبت في الجولة ذاتها.

وأسفرت مباريات اليوم بالجولة العاشرة عن فوز سموحة أمام الإسماعيلي 2-0، وفوز الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب 2-1، وخسارة البنك الأهلي أمام المصري البورسعيدي 1-0.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

1- المصري 18 نقطة

2- الزمالك 17 نقطة

3- الأهلي 15 نقطة

4- وادي دجلة 15 نقطة

5- بيراميدز 14 نقطة

6- إنبي 14 نقطة

7- سموحة 14 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

9- بتروجيت 14 نقطة

10- زد 12 نقطة

11- مودرن سبورت 12 نقطة

12- البنك الأهلي 11 نقطة

13- حرس الحدود 11 نقطة

14- غزل المحلة 10 نقاط

15- الجونة 9 نقاط

16- الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- فاركو 5 نقاط

20- المقاولون العرب 5 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الجمعة 3 أكتوبر 2025

سموحة × الإسماعيلي - 2ـ0

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب - 2ـ1

البنك الأهلي × المصري - 0ـ1

السبت 4 أكتوبر 2025

الزمالك × غزل المحلة - 5 مساء - استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

طلائع الجيش × الجونة - 5 مساء - استاد جهاز الرياضة العسكري

حرس الحدود × سيراميكا كليوباترا - 8 مساء - استاد حرس الحدود

كهرباء الإسماعيلية × الأهلي - 8 مساء - استاد المقاولون العرب

الأحد 5 أكتوبر 2025

إنبي × زد - 5 مساء - استاد بتروسبورت

فاركو × وادي دجلة - 8 مساء - استاد حرس الحدود

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.