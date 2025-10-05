الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد ادعاء تقليص العمليات، حماس: إسرائيل تواصل قصف غزة وسقوط 70 شهيدا خلال ساعات

حركة حماس، فيتو
حركة حماس، فيتو

أدانت حركة حماس استمرار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت، دليلا على عدم صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين.

 

حماس تدين استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت حماس في بيان إن "استمرار قصف الاحتلال ومجازره يفضح أكاذيب نتنياهو عن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين".

 

ووفق بيان حماس، فإن الغارات والقصف الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط 70 شهيدا بينهم نساء وأطفال، معتبرة ذلك "تصعيدا دمويا متواصلا يفضح كذب مزاعم حكومة نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل".

وطالبت حماس في بيانها "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمّل مسئولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرّك العاجل لحماية شعبنا وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على قطاع غزة".

بن غفير يهدد نتنياهو بسبب حماس، ما القصة؟

ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من جانب حماس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس جيش الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

بن غفير يهدد نتنياهو بسبب حماس، ما القصة؟

ترامب: لن أتهاون مع أي تأخير من جانب حماس

الأكثر قراءة

حبس المتهمين بالفعل الفاضح على المحور 4 أيام لهذا السبب

صعبوا المهمة على مصر، خسارة المغرب وفوز إسبانيا في كأس العالم للشباب

الكارثة الرابعة في نفس المنطقة، انهيار جزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق (صور)

فضل شاكر يسلم نفسه للسلطات اللبنانية

إسكندرية كمان وكمان، انهيار جزئي لعقار جديد بمنطقة الجمرك (صور)

تسبب في إجهاضها، طالب يعتدي علي معلمة بالإسكندرية وقرار عاجل من مديرية التعليم

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مدرب كهرباء الإسماعيلية عن الخسارة الكبيرة أمام الأهلي: الزمالك السبب

خدمات

المزيد

إعفاءات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالقانون

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع الاقتصادي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads