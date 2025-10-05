بعد ادعاء تقليص العمليات، حماس: إسرائيل تواصل قصف غزة وسقوط 70 شهيدا خلال ساعات

أدانت حركة حماس استمرار قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت، دليلا على عدم صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين.

حماس تدين استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وقالت حماس في بيان إن "استمرار قصف الاحتلال ومجازره يفضح أكاذيب نتنياهو عن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين".

ووفق بيان حماس، فإن الغارات والقصف الإسرائيلي، أسفرت عن سقوط 70 شهيدا بينهم نساء وأطفال، معتبرة ذلك "تصعيدا دمويا متواصلا يفضح كذب مزاعم حكومة نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل".

وطالبت حماس في بيانها "المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمّل مسئولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرّك العاجل لحماية شعبنا وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على قطاع غزة".

