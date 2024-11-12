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حسام المندوه يشارك فى فعاليات المؤتمر الدولى الـ 23 بطب أسنان الإسكندرية

حسام المندوه، فيتو
حسام المندوه، فيتو

شارك الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك  فى فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية مع نخبة من أساتذة كليات طب الأسنان من مختلف دول العالم  بدعوة من الدكتور أحمد عادل عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية.

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ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية  و تستمر فعالياته لمدة يومين.

وقال الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، إن هذا المؤتمر فريد من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث يشارك في المؤتمر خلال دورته الحالية عددا كبيرا من الدول العربية والأجنبية.

 

 

 

يذكر أن المؤتمر الثانى والعشرين لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية شارك فيه 3500 من أساتذة طب الأسنان من جميع العالم وحوالي 80 من أشهر وأمهر أساتذة طب الأسنان من مختلف الجامعات العالمية، وأكثر من 30 شركة مصرية وعالمية في مجال الأجهزة والمعدات والأدوات.

 

 وعقد خلاله جلسات حوارية وعلمية وأكثر من 20 ورشة عمل للتعرف على آخر مستجدات وأحدث ما تم التوصل إليه فى مجال طب وجراحة وتجميل الفم والأسنان،  واستضاف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير ووزير الآثار الأسبق لتقديم بعد ثقافي وحضاري عن مصر.

 

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عميد كلية طب الاسنان الاسكندرية الدكتور حسام المندوه بمجلس النواب

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