الأحد 03 أغسطس 2025
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مصرع وإصابة 4 شبان سقطوا في مستنقع مائي بالفيوم

تجمع الأهالي للبحث
تجمع الأهالي للبحث عن الحثث، فيتو

لقي شابان من الفيوم مصرعهما غرقا، وأصيب 2 آخران سقطا في  مستنقع مائي بعزبة وحش التابعة لمركز الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج.

 غرق 4 شباب في مستنقع ماء

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز الفيوم، بحادث سقوط 4 شبان في مستنقع مائي بعزبة وحش، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شابين وإصابة شابين آخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

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