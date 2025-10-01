الأربعاء 01 أكتوبر 2025
زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لمزارعي بنجر السكر

ندوة، فيتو
ندوة، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن مديرية الزراعة بالفيوم، نظمت ندوة إرشادية حول محصول بنجر السكر كأحد أهم المحاصيل الاقتصادية ومصادر إنتاج السكر في مصر، إذ يساهم البنجر في إنتاج 60% من الناتج المحلي للسكر.

محتوى الندوة الإرشادية لمزارعي بنجر السكر

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الندوة تناولت أهم مراحل زراعة محصول بنجر السكر بدايةً من خدمة الأرض وإعداد التربة للزراعة، واختيار الأصناف المناسبة عالية الإنتاجية، وطرق الزراعة الحديثة، وأساليب الري والتسميد المتوازن لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان،  كما تناولت الندوة طرق مكافحة الآفات والأمراض في المراحل المختلفة للمحصول لضمان جودة الجذور وارتفاع نسبة السكر.

مساهمات بنجر السكر في الإنتاج المحلي

يذكر أن محصول بنجر السكر أصبح المحصول الاستراتيجي الأول لإنتاج السكر في مصر، ويساهم في الإنتاج المحلي بنسبة 60% من إجمالي الإنتاج، مقابل 40% لقصب السكر، وتنتج مصر حاليًا  2.5 مليون طن سكر سنويًا من المحصولين، بينما يصل الاستهلاك إلى نحو 3.2 مليون طن، ما يجعل التوسع في زراعة البنجر ضرورة لتقليل الاستيراد.

 

 

تحرير 60 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على أسواق الفيوم

زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية للتوسع في زراعة نبات الكانولا الزيتي

ويبلغ متوسط إنتاجية فدان البنجر من 18 إلى 22 طنًا، وتستهدف وزارة الزراعة المصرية، زيادة المساحة المنزرعة إلى 700 ألف فدان خلال السنوات المقبلة.

 

