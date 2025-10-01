زراعة الفيوم تنظم ندوة إرشادية لمزارعي بنجر السكر

قال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن مديرية الزراعة بالفيوم، نظمت ندوة إرشادية حول محصول بنجر السكر كأحد أهم المحاصيل الاقتصادية ومصادر إنتاج السكر في مصر، إذ يساهم البنجر في إنتاج 60% من الناتج المحلي للسكر.

محتوى الندوة الإرشادية لمزارعي بنجر السكر

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن الندوة تناولت أهم مراحل زراعة محصول بنجر السكر بدايةً من خدمة الأرض وإعداد التربة للزراعة، واختيار الأصناف المناسبة عالية الإنتاجية، وطرق الزراعة الحديثة، وأساليب الري والتسميد المتوازن لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، كما تناولت الندوة طرق مكافحة الآفات والأمراض في المراحل المختلفة للمحصول لضمان جودة الجذور وارتفاع نسبة السكر.

مساهمات بنجر السكر في الإنتاج المحلي

يذكر أن محصول بنجر السكر أصبح المحصول الاستراتيجي الأول لإنتاج السكر في مصر، ويساهم في الإنتاج المحلي بنسبة 60% من إجمالي الإنتاج، مقابل 40% لقصب السكر، وتنتج مصر حاليًا 2.5 مليون طن سكر سنويًا من المحصولين، بينما يصل الاستهلاك إلى نحو 3.2 مليون طن، ما يجعل التوسع في زراعة البنجر ضرورة لتقليل الاستيراد.

ويبلغ متوسط إنتاجية فدان البنجر من 18 إلى 22 طنًا، وتستهدف وزارة الزراعة المصرية، زيادة المساحة المنزرعة إلى 700 ألف فدان خلال السنوات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.