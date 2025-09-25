الخميس 25 سبتمبر 2025
محافظات

زراعة الفيوم تنظم يوما للتوعية ببرنامج التكثيف المحصولي

المشاركون، فيتو
المشاركون، فيتو

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم للتوعية بقرية منيا الحيط، التابعة لمركز إطسا، عن برنامج التكثيف المحصولي، او (تحميل فول الصويا على الذرة الرفيعة)، وشارك في اليوم التوعوي عدد من الباحثين والمتخصصين والمزارعين.

 

 محاور اليوم التوعوي للمزارعين

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه تم تناول أهمية تحميل فول الصويا على الذرة الرفيعة كأحد محاور التكثيف المحصولي، خاصة في نهايات الترع التي تنتشر بها زراعة الذرة الرفيعة، بما يتيح فرصًا عملية لزيادة مساحات فول الصويا وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين،  كما تم عرض النتائج الإحصائية للحقل الإرشادي والمقارن، وبلغ متوسط إنتاجية الحقل الإرشادي، 17 أردبًا من الذرة الرفيعة، و800 كيلو جرام  من فول الصويا في الفدان، بينما أظهرت نتائج الحقل المقارن، إنتاج 22 أردبًا من الذرة الرفيعة، و200 كيلو  فقط من فول الصويا في الفدان.

زراعة الفيوم تنظم يوما تدريبيا علي برنامج التعاقب المحصولي الثلاثي

زراعة الفيوم تبحث خطة مستقبلية لإنتاج لبن آمن صحيا ومطابق للمواصفات

يذكر أن اليوم التوعوي خرج بتوصيات أهمها التوسع في تطبيق برنامج التكثيف المحصولي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

الفيوم التعاقب المحصولى التكثيف المحصولى بمحافظة الفيوم مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم

