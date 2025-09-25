زراعة الفيوم تنظم يوما للتوعية ببرنامج التكثيف المحصولي

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم للتوعية بقرية منيا الحيط، التابعة لمركز إطسا، عن برنامج التكثيف المحصولي، او (تحميل فول الصويا على الذرة الرفيعة)، وشارك في اليوم التوعوي عدد من الباحثين والمتخصصين والمزارعين.

محاور اليوم التوعوي للمزارعين

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنه تم تناول أهمية تحميل فول الصويا على الذرة الرفيعة كأحد محاور التكثيف المحصولي، خاصة في نهايات الترع التي تنتشر بها زراعة الذرة الرفيعة، بما يتيح فرصًا عملية لزيادة مساحات فول الصويا وتحقيق عائد اقتصادي أفضل للمزارعين، كما تم عرض النتائج الإحصائية للحقل الإرشادي والمقارن، وبلغ متوسط إنتاجية الحقل الإرشادي، 17 أردبًا من الذرة الرفيعة، و800 كيلو جرام من فول الصويا في الفدان، بينما أظهرت نتائج الحقل المقارن، إنتاج 22 أردبًا من الذرة الرفيعة، و200 كيلو فقط من فول الصويا في الفدان.

يذكر أن اليوم التوعوي خرج بتوصيات أهمها التوسع في تطبيق برنامج التكثيف المحصولي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.