وليد صلاح الدين: الأولوية لهؤلاء في التجديد للأهلي

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن إدارة الفريق اتخذت موقفًا حاسمًا منذ اليوم الأول بشأن ملف تجديد العقود، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق ملتزم بالسياسة التي وُضعت لتحقيق التركيز الكامل في مشوار الدوري.

 

تصريحات قوية من وليد صلاح الدين

وجاءت تصريحات وليد صلاح الدين عقب فوز الأهلي على كهرباء الإسماعيلية في الجولة 10 من الدوري، حيث قال في تصرحات تلفزيونية: "أغلقت باب الحديث عن التجديد والترضيـة من أول يوم، ولاعبو الأهلي التزموا تمامًا بقرار عدم التطرق لهذا الملف في الوقت الحالي."

وأضاف: "هناك بعض اللاعبين يتبقى في عقودهم شهور قليلة، وآخرون يتبقى لهم سنة، وهؤلاء لهم الأولوية بالطبع عن أي لاعب آخر يمتد عقده لسنوات قادمة، لكننا لن نفتح أي ملف الآن حتى لا يتأثر تركيز الفريق."

