تحديد موعد كأس السوبر الفرنسي في الكويت

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم رسميًا عن استضافة الكويت لمباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، والمقرر إقامتها يوم 8 يناير المقبل على ملعب جابر الأحمد الدولي.

السوبر الفرنسي

ويأتي هذا الحدث الكبير في إطار التعاون الرياضي بين الكويت وفرنسا، وسعي الاتحاد الكويتي لتعزيز مكانة البلاد على خريطة استضافة البطولات الدولية الكبرى.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا ضخمًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي يتمتع بها الناديان في المنطقة، إضافة إلى القيمة الفنية الكبيرة التي يحملها "كلاسيكو فرنسا" بين الغريمين التقليديين.

وسيكون ملعب جابر الأحمد الدولي جاهزًا لاستقبال هذا الحدث التاريخي، الذي يُعد من أبرز المباريات العالمية التي تُقام في الكويت خلال السنوات الأخيرة، في مناسبة تجمع بين المتعة الكروية والأجواء الاحتفالية المنتظرة.

