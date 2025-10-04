السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

ساكا يقود تشكيل آرسنال لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

آرسنال
آرسنال

 أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال عن تشكيل الجانرز لمواجهة وست هام في الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

تشكيل آرسنال ضد وست هام 

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: إيبيريتشي إيزي، ديكلان رايس، مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، لياندرو تروسارد

ويخوض المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، اليوم السبت، مباراته الـ300 على رأس القيادة الفنية لفريق آرسنال الإنجليزي، حيث يسعى إلى تجنب الهزيمة الثالثة تواليًا على ملعبه أمام وست هام بالدوري الممتاز.

 

أرتيتا يخوض مباراته رقم 300

 ويسعى أرتيتا للحفاظ على آمال آرسنال في التتويج بلقب الدوري بعد تلقى صدمة في آخر موسمين   على يد وست هام الذي فاز عليه في ملعب الإمارات في آخر مباراتين.

ويمكن لآرسنال أن يتصدر ترتيب الدوري مؤقتًا، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة ليفربول، حامل اللقب والمتصدر، أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج.

أرسنال الإنجليزى أرتيتا مدرب أرسنال ارسنال ضد وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز

