قافلة إغاثة من الهلال الأحمر لضحايا ارتفاع منسوب النيل بالمنوفية (فيديو)

قال محمد موسى مدير الهلال الأحمر بالمنوفية، إنه تم توجيه قافلة عاجلة للمتضررين من إرتفاع منسوب النيل بقرية دلهمو التابعة لمركز أشمون، كما سيتم توجيه قافلات أخرى للمناطق الأخرى المتضررة.

وأوضح موسى فى تصريحات لـ “فيتو” أن القافلة الموجهة لقرية دلهمو تحتوى على بطاطين ومراتب وخيام ومساعدات غذائية، لافتا إلى أن القوافل مستمرة لحين انخفاض منسوب النيل.

إجراءات استباقية

وأشار إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الموقف، من بينها تعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي وتزويده بالإنارة، بالإضافة إلى حصر كافة الأراضي المتضررة وإعفاء أصحابها من الإيجار السنوي بالتنسيق مع وزارة الري.

وشدد "أبو ليمون" على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين.

