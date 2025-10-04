من بينها ليونة الثدي والإرهاق، أعراض الحمل المبكرة في الأسبوع الأول

الأسبوع الأول من الحمل غالبًا ما يمر دون أعراض ملحوظة لمعظم النساء، بينما قد تشعر أخريات بـأعراض حمل مبكرة جدًا في غضون 5 إلى 6 أيام فقط بعد الجماع، من بينها الإرهاق، وتورم أو ليونة الثديين، وتشنجات خفيفة.

كيفية تحديد الأسبوع الأول من الحمل

وعادةً، يقيس الأطباء الأسبوع الأول من الحمل بدءًا من اليوم الأول لآخر دورة شهرية، وعلى الرغم من أن المرأة ليست حاملة فعليًا في هذه المرحلة، فإن هذا الحساب يساعد في تحديد الموعد التقديري للولادة، وفقًا لموقع “Medical News Today" الطبي.

أعراض الأسبوع الأول من الحمل

تُعد الدورة الشهرية الفائتة أو المتأخرة هي العرض الأساسي والرئيسي للحمل المبكر في أغلب الحالات.

تحدث عملية الإخصاب، أو التلقيح، عندما يطلق المبيض بويضة (الإباضة) ويقوم الحيوان المنوي بتلقيحها.

قد يحدث هذا بعد حوالي 14 يومًا من بداية دورة شهرية نموذجية مدتها 28 يومًا، ولكن هذا يختلف من امرأة لأخرى.

يبدأ الانغراس بعد حوالي 5 إلى 6 أيام من الإخصاب، حيث تلتصق البويضة المخصبة ببطانة الرحم. وقد يتسبب هذا الالتصاق في تمزق الأوعية الدموية الصغيرة داخل جدار الرحم، مما قد يؤدي إلى ظهور نزيف خفيف وتشنجات (تقلصات) بسيطة.

من النادر أن تظهر أعراض حمل واضحة في الأسبوع الأول، مع الأخذ في الاعتبار أن تطور الحمل وأعراضه تختلف من شخص لآخر ومن حمل لآخر.

تفاصيل الأعراض المبكرة

نزول الدم (نزيف الانغراس): هو علامة مبكرة للحمل، يختلف عن نزيف الدورة الشهرية. يكون خفيفًا وقد يقتصر على بقعة دم واحدة أو إفراز وردي خفيف، وقد يستمر لبضع ساعات أو بضعة أيام.

التشنجات: قد تشعر النساء بتشنجات خفيفة أثناء التصاق الجنين بجدار الرحم، وقد تُحس هذه التشنجات في مناطق البطن، الحوض، أو أسفل الظهر. قد تشبه شعور السحب، الوخز، أو النغز، وتكون بسيطة ومتقطعة.

أعراض أخرى:

الغثيان مع أو بدون قيء.

تغيرات في الثدي تشمل الليونة، التورم، أو شعور بالوخز، أو ظهور أوردة زرقاء بشكل أوضح.

التبول المتكرر.

الصداع.

ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية.

الانتفاخ أو الغازات.

التعب والإرهاق.

التهيج أو تقلب المزاج.

الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة أو النفور من أخرى.

زيادة حدة حاسة الشم.

مذاق معدني في الفم.

هذه الأعراض ليست حصرية للحمل، كما أن الحمل المبكر قد لا يسبب أعراضًا ملحوظة. ومع ذلك، تلاحظ معظم النساء أعراض الحمل حوالي 5 إلى 6 أسابيع بعد اليوم الأول لآخر دورة شهرية.

متى وكيف يتم إجراء فحص الحمل؟

أفضل طريقة للتأكد من حدوث الحمل هي إجراء اختبار الحمل، الذي يقيس مستوى هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) في البول، وهو الهرمون الذي ينتجه الجسم فقط عند وجود حمل.

ويُنصح بإجراء اختبار الحمل بمجرد تأخر الدورة الشهرية قدر الإمكان. قد يُظهر الاختبار نتيجة إيجابية مبكرًا بعد 10 أيام من الإخصاب، ولكن عادةً ما يستغرق الأمر حوالي 3 أسابيع لتتراكم كمية كافية من هرمون hCG في البول لإظهار نتيجة إيجابية في اختبار البول.

دقة اختبارات الحمل المنزلية

تتوفر العديد من اختبارات الحمل الموثوقة وبأسعار معقولة دون وصفة طبية، وتدعي معظمها دقة تصل إلى 99%.

لضمان نتيجة دقيقة، يفضل إجراء اختبار الحمل بعد مرور أسبوع كامل على تأخر الدورة الشهرية. نتائج اختبار الحمل تكون إما إيجابية أو سلبية.

