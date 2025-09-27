بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

سر تفريع إثيوبيا لسد النهضة، كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن موعد نهاية التدفقات العالية التي تمر بشكل متزايد من خلال سد النهضة، والتي تهدد السودان بأضرار كبيرة، وخاصة المناطق على النيل.

مدى خطورة ارتفاع منسوب مياه النيل

كما كشف هاني إبراهيم عن صور الأقمار الصناعية التي توضح مدى خطورة ارتفاع منسوب مياه النيل على السودان، مؤكدًا أن نهاية التدفقات العالية لسد النهضة ستقل قريبًا، وأن إثيوبيا ارتكبت خطأ الملء الكامل للسد، وهذا الأمر به أخطاء فنية، لأن اكتمال السعة تكون في حالة الظروف غير الطارئة مثل الأمطار".

الوضع في سد النهضة بعد تفريغه، فيتو



وبشأن الوضع في السد الإثيوبي وموضوع التدفقات المرتفعة، وتحذيرات الري السودانية للمواطنين هناك، مع مجموعة صور أقمار اصطناعية، لتوضيح الأمر ومدى خطورته ومدى استمراره، قال الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم: "الناس المستعجلة على النهاية التدفقات المرتفعة هتقل خلال أسبوع".

وعن أخطاء إثيوبيا في ملء سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "في البداية إثيوبيا عملت ملء كامل للسد، وهذا فنيًا فيه أخطاء، لأن اكتمال السعة بتكون في حالة الظروف غير الطارئة مثل أمطار لم تحدث من قبل، أو اتعرض لعطل في تشغيل البوابات، في هذه الحالة تكتمل السعة وتمر من المفيض العلوي أعلى السد، وهذه حالة يمكن أن تحدث كل مدة لأي سد في العالم".

غرض إثيوبيا من اكتمال سد النهضة

وأوضح هاني إبراهيم أن "إثيوبيا كان غرضها من الموضوع الاكتمال ثلاث نقاط.. الأولى عمل تجارب على المفيض، لكن التوقيت كان خطأ لأننا في ذروة الفيضان وقتها"

موقف سد النهضة في 25 سبتمبر، فيتو

وتابع هاني إبراهيم "الثاني أن وقت الافتتاح يكون سد النهضة اكتمل بالمياه، وهذه رسالة للداخل الإثيوبي أن الـ74 مليار ما يعادل حصتي مصر والسودان موجود مقابل لهم في السد.. والثالث أن السد يشغل كل المنافذ، مثل المفيض العلوي والتوربينات والمفيض الجانبي، ومنظر مرور المياه بكميات وقت الافتتاح تكون رسالة، أن المياه تمر بكميات للسودان ومصر، وليس هناك ضررًا عليهم أو ليس هناك منع للمياه رغم أنه حجز السعة الكاملة".

وعما حدث بعد مشهد اكتمال سد النهضة بعد انتهاء افتتاح السد، قال هاني إبراهيم "طيب إيه اللي حصل بعدها.. منسوب البحيرة ارتفع من 640 مترا بسعة 74 مليار إلى 640.5 متر بسعة 75 مليارا".

وتساءل هاني إبراهيم "هل السد يقدر يرفع المنسوب؟"، وأجاب "يقدر ولو قفل المفيض الجانبي ممكن المنسوب لو في أمطار ضخمة يرفع منسوبه 2.5 متر كمان، لكن ساعتها المياه هتوصل لمفيض سد السرج، الذي لم يكتمل فيه قناة تصريف المفيض".

وكشف هاني إبراهيم عن صورة توضح الأماكن التي ستتضرر أو مسار المياه، في حالة تشغيل المفيض الخاص بـ سد السرج، الذي ليس منه قناة توصل لمجرى النهر، وسيكون هناك موجات مائية بملايين الأمتار المكعبة، كأرقام تمهيدية، مؤكدًا أن "هذا السيناريو مستبعد حاليًا".

السيناريو القادم بشأن زيادة منسوب المياه في سد النهضة

وعن السيناريو القادم بشأن زيادة منسوب المياه في سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "السد وصل لسعة ما كان له أن يصل إليها فنيًا تحديدًا 640.50 متر، ثم تراجعت نوعيا يوم 18 سبتمبر 640.20 متر، سعة 74.5 مليار متر مكعب، أما يوم 25 سبتمبر فالتقدير أن المنسوب حوالي 639.30 متر، حوالي 72.7 مليار مكعب".

زيادة التدفقات في سد النهضة، فيتو

وكشف هاني إبراهيم أنه بالمقارنة لأيام 5 سبتمبر كان التقدير 639.30 إلى 639.50 متر، و15 سبتمبر تعادل 640.50 متر، أو أقل قليلًا واليوم، وهذا معناه أن حجم المار من السد من يوم 19 إلى 24 سبتمبر، خلال 6 أيام من مخزون السد حوالي 1.8 مليار، بالإضافة لإيراد الأمطار خلال 6 أيام، يقدر بحوالي 350 مليون يوميًا، تعادل 2.1 مليار متر مكعب، ليصبح المجموعة 3.9 مليار متر مكعب، تم تمريرها خلال 6 أيام، بواقع 650 مليون متر مكعب يوميًا في المتوسط"

وأوضح هاني إبراهيم "لكن الذي حدث أن التمرير كان أقل من 650 مليون متر مكعب، في بعض الأيام الأولى، وارتفع لأكثر من 750 مليون في آخر يومين تحديدًا، مثال أن التمرير كان أقل يوم 18، كان المنسوب يمرر المياه من أعلى السد، وتوقفت مساء يوم 21 تحديدًا، بمعنى تخفيض 500 مليون من السعة خلال 3 أيام، مع إيراد أمطار 1050 مليون، يصبح الاجمالي 1550 مليون تشغيل المفيض، وكان 515 مليون يوميًا بشكل متواصل، وفي هذه الفترة مناسيب الروصيرص لم يكن بها زيادة ملحوظة عكس الأيام التالية".

وأكد هاني إبراهيم أن "تقدير منسوب يوم 25 سبتمبر للنيل الأزرق أو الذي يفترض أن يعلنه السودان يوم 25 سبتمبر، تقديري أنه أعلى من منسوب 27 أغسطس 2020، الذي سجل 838 مليون متر مكعب يوميًا، قد يكون 850 مليون، لكن السودان اكتفى بوصول أعلى من 750 مليون متر مكعب يوميًا، خلال الأيام الماضية، في بيان يوم 26 سبتمبر، دون تحديد الرقم بدقة ربما لطمأنة السودانيين.

السيناريو القادم بشأن تمرير المياه من سد النهضة

وعن القادم بشأن تمرير المياه من سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "تقديري أنه سيتم الوصول لمنسوب 638 مترا بسعة 70.5 مليار متر مكعب، أي أن التمرير من المفيض قد يشهد تمرير 2.2 مليار، بالإضافة لـ 1 مليار من إيراد الأمطار اعتبارا من 26 سبتمبر حتى 29 سبتمبر، وربما حتى نهاية سبتمبر وفق معدل التمرير، لو تم إطلاق 800 مليون أو أكثر، تستغرق المسألة 4 أيام، أما إذا التدفق أقل سوف تستغرق مدة أطول".

تفريغ سد النهضة من المياه، فيتو

وتابع هاني إبراهيم "لم يتم حساب معدلات الأمطار لفترة ما بعد الوصول لمنسوب 638 مترا، لكنها لن تشهد إطلاق مثل التدفقات الحالية".

وعن إمكانية سد النهضة في عمل جفاف صناعي، قال هاني إبراهيم: "السد بالفعل قادر على التسبب في جفاف اصطناعي للنهر خلال عملية الحجز، وكذلك التسبب في فيضانات من خلال تمرير تدفقات تتجاوز الإيرادات المطرية الطبيعية، من خلال تشغيل بوابات المفيض وخفض منسوب السد وده السبب حاليًا وراء الفيضانات في السودان".

واختتم قائلًا: "قبل إنشاء السد كان التدفق الطبيعي في نفس الفترة يتراوح بين 350 و400 مليون متر مكعب يوميًا، بينما مع تشغيل المفيض وصل إلى 800 مليون متر مكعب يوميًا"، متسائلًا: "أليس هذا دور واضح للسد في إحداث فيضانات".

