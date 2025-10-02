لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه

هجوم إثيوبيا على مصر، لقن الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، وزير خارجية إثيوبيا جيديون تيموثيوس، درسًا قاسيا، كشف فيه زيف حديثه بشأن سد النهضة، ووجه رسالة قوية للوزير الإثيوبي، بعد هجومه على مصر في مجلس الأمن.

وزير خارجية إثيوبيا يهاجم مصر في مجلس الأمن

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن وزير خارجية إثيوبيا لم يكن صادقًا عندما وصف سعة بحيرة السد العالي بثلاثة أضعاف بحيرة سد النهضة البالغة ٧٥ مليارًا، وبحيرة السد العالي بسعة ١٦٢ مليارًا، أي ضعفين فقط وليس بعد مصر دولًا تتأذى من هذا التخزين، بل منعنا إهدار المياه العذبة في البحر المتوسط.

سد النهضة يتسبب في غرق السودان، فيتو



كما كشف الدكتور نادر نور الدين ما وصف بـ "زيف" حديث وزير خارجية إثيوبيا ومهاجمته لمصر، عندما أدعى أن الفيضان الحالي في السودان ليس بسبب تدفقات سد النهضة، وأن تدفقات النيل الأبيض هي السبب، ليؤكد نور الدين أن النيل الأبيض يتدفق طوال العام، ولا يفيض لأن مياهه تتدفق بانتظام بحجم مليار متر مكعب في الشهر، وأن سر فيضانات السودان يرجع إلى فتح إثيوبيا لبوابات سد النهضة، لخطأ في الملء والتشغيل والإدارة.

وقال الدكتور الدكتور نادر نور الدين، في رسالته القاسية التي وجهها لوزير الخارجية الإثيوبي: "الإثيوبيون لا ينطقون إلا "كذبا"!.. كنت ضيفا مساء أمس على إحدى القنوات العربية الفضائية، وعرضوا أمامي كلمة وزير الخارجية الإثيوبية في مجلس الأمن، التي ألقاها قبل يومين، وهاجم فيها مصر وطلبوا منى التعليق".

وزير خارجية إثيوبيا يكذب بشأن بحيرة السد العالي

وفي تعليقه على هجوم وزير خارجية إثيوبيا على مصر في مجلس الأمن، قال الدكتور نادر نور الدين: "أولا: قال "كذبًا" إن بحيرة السد العالي سعتها ثلاثة أضعاف بحيرة سدهم، سد النهضة، البالغة ٧٥ مليارًا، وكأن بحيرة السد العالي بسعة ٢٢٥ مليارًا، وليست ١٦٢ مليارًا، أي ضعفين فقط. وليس بعدنا دولا تتأذى من هذا التخزين، بل منعنا إهدار المياه العذبة في البحر المتوسط، لأن الشعوب أولى بها، ولكن إثيوبيا ترى بـ"حقدها" أن البحر أولى بها!؟".

السد العالي، فيتو



كما رد نادر نور الدين على هجوم وزير خارجية إثيوبيا عن بحيرة السد العالي، فقال: "ثانيا: قال إن بحيرة السد العالي أغرقت أراضى النوبة؟!"، متسائلًا: "هل أراضي النوبة تتبع إثيوبيا؟! فثلاث أرباعها تقع في مصر والربع في السودان، وتم إبرام اتفاق البحيرة باتفاقية السد العالي بين مصر والسودان المعروفة باتفاقية ١٩٥٩ فما هو دخلك...".

وأضاف الدكتور نادر نور الدين، في رده على هجوم وزير خارجية إثيوبيا: "ثالثا: وهل بحيرة السد الإثيوبي ستخزن المياه تحت الأرض، ولن تغمر أراضي شاسعة أيضًا، وفوق سطح الأرض، حتى تقول... إن بحيرة السد العالي أغرقت أراضي النوبة؟!"، مؤكدًا أن "بحيرة السد الإثيوبي غمرت أراض شاسعة، وهجرت كل سكان منطقة بني شنقول، وغمرت الغابات في هذه المنطقة، واحتجت على ذلك المنظمة الدولية للحفاظ على البيئة ومنظمة ضد اقتلاع الغابات!".

ادعاءات الإثيوبيين عن فيضانات السودان

وعن ادعاء وزير خارجية إثيوبيا أن سد النهضة غير مسئول عن فيضانات السودان، رد الدكتور نادر نور الدين قائلًا: "رابعا: ادعى أيضا أن الفيضان الحالي في السودان ليس بسببهم، ولكنه من النيل الأبيض!؟".

وتابع نادر نور الدين: "أيها... النيل الأبيض لا يفيض أصلًا، لأن مياهه تتدفق بانتظام طوال العام بحجم مليار متر مكعب في الشهر، لأن الأمطار هناك طوال العام، وليست موسمية في الصيف فقط مثل إثيوبيا".

سد النهضة يتسبب في غرق السودان، فيتو



وأوضح الدكتور نادر نور في رده على هجوم الإثيوبيين: "وحتى لو زادت تدفقاته "النيل الأبيض"، فإنها تتوه في مستنقع يسمى "السد" بجنوب السودان، والذي يستوعب ٣٠ مليار مترًا مكعبًا، وهو الأكبر عالميًا، وتنعدم فيه سرعة المياه، وعندما يخرج ضعيفًا من المستنقع، يقابل نهر السوبات القادم من جنوب إثيوبيا، ليعطية اندفاعًا للشمال حتى يصل إلى الخرطوم، وبالتالي فإن أي زيادة به تكون من السوبات الإثيوبي، بتدفقاته البالغة ١١ مليار متر مكعب طوال الصيف".

وكشف الدكتور نادر نور الدين سر فيضانات السودان، فقال: إنه "فرضًا بزيادة تدفقات النيل الأبيض، البالغة مليار متر شهريًا فكم ستصل؟! اثنين أو ثلاثة مليار؟!، ولكن السودان عانى من مياه فيضان لا تقل عن ١٠ مليار، ولكن الواضح أيضا أن السبب هو فتح جميع بوابات السد الإثيوبي، لخطأ في الملء والتشغيل والإدارة والإصرار على امتلاء البحيرة بسعتها الكاملة، رغم عدم الانتهاء من تركيب التوربينات، ما أدي إلي فتح المفيض مع استمرار هطول الأمطار دون إخطار السودان، لتستعد لاستقبال المياه التي ينبغى الاتفاق على كمياتها طبقًا لسعات السدود السودانية!".

