آملا في أفضل ثالث، الجماهير المصرية تترقب مباريات المجموعة الثالثة والرابعة بمونديال الشباب

شباب المغرب
شباب المغرب

يترقب المنتخب المصري للشباب نتائج الجولة الأخيرة التي تقام اليوم في كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، على أمل التأهل إلى ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

مباريات اليوم في كأس العالم تحت 20 عاما 

ويلعب المغرب مع المكسيك وإسبانيا مع البرازيل في المجموعة الثالثة.

ويحتاج الفراعنة لتعادل إسبانيا والبرازيل مع فوز منتخب المغرب على المكسيك، وهو السيناريو الذي يمنح المنتخب العربي الآخر صدارة مجموعته ويُبقي على حظوظ مصر في المركز الثالث بفارق الأهداف.

بينما في المجموعة الرابعة يلعب الأرجنتين مع إيطاليا وأستراليا مع كوبا. 

كما يحتاج منتخب مصر لتعثر كوبا بالخسارة أو التعادل أمام أستراليا، حتى لا تتجاوز رصيد مصر في جدول أفضل الثوالث.


ورغم فوز منتخب مصر على تشيلي بهدفين في الجولة الثالثة إلا أن قاعدة اللعب النظيفة جعلته يحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى حيث تلقى 7 كروت صفراء مقابل 5 لمنتخب تشيلي.

وتعقد موقف مصر في التأهل، إلا أن حظوظ المنتخب لا تزال قائمة، بشرط تحقق مجموعة من النتائج في المباريات المتبقية اليوم وغدًا.

ترتيب المجموعات حتى الآن 

 

 


 

