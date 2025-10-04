السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

من أجل حلم المونديال، الإمارات تخصص 5 طائرات لنقل جماهير للدوحة

منتخب الإمارات
منتخب الإمارات

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توفير 5 طائرات خاصة لنقل الجماهير إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشجيع ومؤازرة المنتخب في مباراته الأولى بملحق التأهل لـ كأس العالم 2026 أمام نظيره العُماني يوم 11 أكتوبر الجاري في إستاد حمد بن جاسم بنادي السد.

دعم جماهيري في الملحق 

وتأتي المبادرة في إطار حرص اتحاد الكرة على دعم المنتخب الإماراتي في منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وسعيًا لتوفير كل عناصر النجاح للأبيض في تحقيق آمال الجماهير الإماراتية بالتأهل إلى المونديال.

تُجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة سيقوم بفتح باب التسجيل للجماهير الراغبة بالسفر عبر الطائرات الخاصة إلكترونيًا عبر منصاته الرسمية وفقًا للشروط والأحكام.

وبالنسبة لآلية تسليم التذاكر سيتم توزيعها في الدوحة ابتداءً من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساء أيام 9 و10 و11 أكتوبر  حتى نفاد التذاكر وذلك لجميع الجماهير الإماراتية مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية، حيث سيتم تسليم كل شخص تذكرة واحدة فقط.

