3 أبناء يسجلون 3 أهداف، أبناء كلايفرت يتألقون في ملاعب أوروبا

خطف أبناء الأسطورة الهولندي باتريك كلايفرت الأضواء هذا الأسبوع بعدما سجلوا جميعًا في ثلاثة أيام متتالية مع أنديتهم المختلفة.

تألق أبناء كلايفرت

ففي يوم الأربعاء بدأ شين كلايفرت التألق حيث أحرز هدفًا لفريق برشلونة تحت 19 عامًا، ليواصل ظهوره المميز مع صغار النادي الكتالوني.

وفي يوم الخميس جاء الدور على روبن كلايفرت، حيث سجل هدفًا لفريق ليون الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي، مؤكدًا حضوره القوي في الخطوط الأمامية للفريق.

ثم يوم الجمعة اختتم السلسلة الأخ جاستن كلايفرت بتسجيله هدفًا لفريق بورنموث الإنجليزي في الدوري الممتاز، ليكمل ثلاثية عائلية نادرة خلال أسبوع واحد.

بهذا الإنجاز اللافت، أثبت أبناء باتريك كلايفرت – أحد أبرز نجوم هولندا وبرشلونة السابقين – أن حب كرة القدم والقدرة على التسجيل تسري في دماء العائلة.

