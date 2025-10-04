بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

موافقة حماس على خطة ترامب، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن المشهد الذي سيحدث في الأيام المقبلة، والذي سيشهده العالم بعد موافقة حركة المقاومة الفلسطينية “حماس" على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أطلق عليها مبادرة السلام، والتي يمكن من خلالها أن يشهد العالم نهاية للحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

حماس تعلن قبول خطة ترامب، فيتو

مشهد النهاية بعد قبول حماس لمبادرة ترامب

وقال توفيق عكاشة، في تغريدة عبر منصة "أكس"، عن مشهد الأيام المقبلة، بعد قبول حماس لخطة ترامب: "حماس تقبل مبادرة ترامب فى تسليم الاسرى والجثامين وما تبقى من وجهة نظرها وليس من وجهة نظر ترامب وسوف نشاهد خلال الأيام القادمة مشهد النهاية".

الجدير بالذكر أن حركة المقاومة "حماس" وافقت، أمس الجمعة، على خطة الرئيس الأمريكي من أجل السلام، وقالت الحركة، في بيان لها: إنها "إنطلاقًا من المسؤولية الوطنية وحرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، اتخذت قرارها وسلمت ردها إلى الوسطاء".

بيان حماس بشأن خطة ترامب

وتابعت حماس في بيانها على خطة ترامب: "نقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري، ورفض احتلال القطاع أو تهجير سكانه".

نتنياهو فوجيء برد ترامب، فيتو



وقالت حماس في بيانها: "وبما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، سواء كانوا أحياء أو جثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب، ومع توفير الظروف الميدانية الملائمة لعملية التبادل"، وأكدت استعدادها "للدخول فورًا عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل هذه العملية".

وجددت حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، يتم تشكيلها على أساس التوافق الوطني الفلسطيني، وتحظى بدعم عربي وإسلامي.

أما عن مستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني، فقد شددت حماس على أن "هذه الملفات مرتبطة بموقف وطني فلسطيني جامع، وبالاستناد إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة"، موضحة أنها ستكون جزءًا من هذا الإطار الوطني وستشارك فيه "بكل مسؤولية".

ترامب يطالب إسرائيل بوقف إطلاق فوري للنار

وقابل الرئيس الأمريكي ترامب موافقة حماس على خطته بالترحيب بعرض حماس وبدء النقاش حول 9 بنود فقط من 21 طالبت بها حماس وطالب ترامب الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار فوريا.

ترامب يطالب بوقف إطلاق فوري للنار في غزة، فيتو



وقال ترامب: "بناءً على البيان الذي أصدرته حماس أعتقد أنهم مستعدون لتحقيق سلام دائم.. يجب على إسرائيل أن توقف على الفور قصف غزة حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة".

في الوقت الذي ذكر فيه موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن "نتنياهو فوجئ برد ترمب".



