مسؤول أمريكي يكشف موعد بحث نزع سلاح حماس بعد الرد على خطة ترامب

قال مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تنظر إلى رد حركة حماس على مقترح الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة على أنه "إيجابي"، مشيرًا إلى أن هناك بعض التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى تسوية.

وأوضح المسؤول أن من بين القضايا المطروحة موضوع نزع الأسلحة، متوقعًا أن تبدأ هذه العملية خلال الأسبوع المقبل في حال تذليل العقبات المتبقية، بحسب قناة "سي بي إس" الأمريكية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات، وفق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطة غزة، مؤكدة استعدادها الدخول فورًا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك.

