باكستان ترحب برد حماس وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ترحيبها برد حماس ويجب أن يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: يجب ضمان إطلاق سراح المحتجزين والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وعلى إسرائيل أن توقف هجماتها على قطاع غزة فورا.

عملية "عربات جدعون 2"

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم السبت بأن القتال الفعلي في غزة توقف الليلة بأوامر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وقال موقع "واينت" إنه بأمر من نتنياهو، توقف القتال في قطاع غزة بين عشية وضحاها حيث لا توجد عمليات هجومية ضد حماس، وكما حدث في وقف إطلاق النار في نوفمبر 2023 ويناير من هذا العام، فإن القوات على الأرض منخرطة في الدفاع عن النفس فقط حتى ورود أوامر أخرى.

ووفق الموقع، فإنه حتى قبل تصريحات حركة حماس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف الجيش عمليا مناوراته في غزة خلال الأيام الأخيرة، وجُمّد الهجوم على مخيم الشاطئ للاجئين، الذي كان من المفترض أن يبدأ مطلع الأسبوع.

لم يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إلى معاقل حماس وأهدافها في مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، إذ يجري كل شيء ببطء وترو، بتنسيق كامل بين المستويين السياسي والعسكري خلال الشهر الماضي.

في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الأركان، إيال زامير، عقد اجتماعا خاصا لتقييم الوضع ليلا في ضوء التطورات.

وقال المتحدث إنه "بناء على توجيهات القيادة السياسية، أصدر رئيس الأركان توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن.

كما تم التأكيد على أن أمن قواتنا أولوية قصوى، وأن جميع قدرات جيش الدفاع الإسرائيلي ستخصص للقيادة الجنوبية لحماية قواتنا".

كذلك أفيد بأن "رئيس الأركان أشار إلى أنه في ضوء حساسية العمليات، يجب على جميع القوات توخي أقصى درجات اليقظة والحذر.

كما تم التأكيد على ضرورة الرد السريع للقضاء على أي تهديد".

