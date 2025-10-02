الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير المالية: طرح ناجح للصكوك السيادية و67.4 مليار جنيه زيادة بإيرادات الضرائب

وزير المالية
وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مصر شهدت طرحًا ناجحًا لـ الصكوك السيادية الدولية بقيمة 1.5 مليار دولار، موضحًا أن الطرح حقق إقبالًا تجاوز عدة أضعاف القيمة المطروحة، مع تنوع كبير في مشاركة مستثمرين من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة.

وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية، إلى أن الطرح جاء بفائدة أقل من 6.4%، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتوجهه الإيجابي في الأسواق العالمية.

زيادة الإيرادات الضريبية

وكشف كجوك أن إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بمقدار 67.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تمويل خططها التنموية.

وأوضح وزير المالية أن الزيادة في الإيرادات شملت:

18 مليار جنيه من ضرائب الدخل.

28.8 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة.

أثر التيسيرات الضريبية

وأكد كجوك أن هذه الزيادة جاءت بعد التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة، ما ساهم في توسيع قاعدة الممولين وتحسين الالتزام الطوعي.

