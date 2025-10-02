مدبولي: تحريك أسعار الوقود قريبًا مع استمرار الدعم والعلاقة مع صندوق النقد "قرار وطني"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العلاقة مع صندوق النقد الدولي تسير في إطار من القرار الوطني المستقل، موضحًا أن البرنامج الاقتصادي الحالي وضعته الحكومة المصرية بنفسها لأنه في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

دعم المحروقات والكهرباء

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة خصصت 75 مليار جنيه لدعم المحروقات و75 مليار جنيه أخرى لدعم الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تشمل الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

وأضاف أن الدولة كانت قد أوقفت تحريك الأسعار خلال فترات الأزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تضخم فاتورة الدعم بشكل كبير، مؤكدًا أن أي زيادة مرتقبة في أسعار الوقود ستظل في إطار الإبقاء على الدعم وعدم إلغائه بالكامل.

تقليل الدعم دون إلغائه

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى إلى تقليل الدعم تدريجيًا بالصورة التي تضمن استمرار الإنتاج والخدمات، مؤكدًا: "لن نصل إلى مرحلة الصفر في دعم المحروقات".

الطروحات الحكومية وصندوق النقد

وحول ملف الطروحات الحكومية، أوضح مدبولي أن الحكومة والصندوق متفقان على مستهدفات عامة، لكن الظروف الإقليمية والدولية قد تفرض تأجيل بعض الخطوات.

وقال: "هدفنا من الطروحات ليس البيع في حد ذاته، ولكن تحقيق أعلى عائد للدولة، وقرار التوقيت قرار وطني مستقل بعيدًا عن رأي الصندوق".

اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال الأسبوعين المقبلين ستُعقد اجتماعات جديدة بين مسؤولي الحكومة وصندوق النقد بمشاركة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لبحث تفاصيل المستهدفات، مع احتمالية حدوث بعض التأجيلات نتيجة التطورات في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.