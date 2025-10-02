وزير الاستثمار: نسعى لتكون مصر ضمن أهم 50 دولة بتنافسية التجارة العالمية

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير.

تنافسية التجارة العالمية

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر تسعى لتكون ضمن أهم 50 دولة في مؤشر تنافسية التجارة العالمية، عبر تبني سياسات داعمة للاستثمار والتجارة.

الإفراج الجمركي السريع

وأوضح الخطيب أن الحكومة بدأت خطوات عملية في تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركي، وهو ما وفر نحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، مؤكدًا أن المستهدف خلال الفترة المقبلة أن يتم الإفراج الجمركي في أقل من يومين لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

سياسة تجارية مرنة

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة، تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، مع الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة كمسار أساسي لتحقيق التنمية وخفض عجز الميزان التجاري.

