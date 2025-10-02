الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: هناك ارتفاع في احتياطيات العملة الصعبة والدولار ينخفض

احتياطيات العملة
احتياطيات العملة الصعبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بشكل سليم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملموسًا في الأداء الاقتصادي.

زيادة الاحتياطيات وتراجع الدولار

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن الاحتياطيات من العملة الصعبة في ارتفاع مستمر، بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار، وهو ما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويدعم استقرار السوق.

ثقة في استقرار الأسعار

وأشار مدبولي إلى أن الأهم من المؤشرات المالية هو الثقة في استقرار الأسعار، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال المرحلة المقبلة.

معدلات نمو أعلى من الماضي

وأضاف رئيس الوزراء أن العام المالي الحالي سيشهد معدلات نمو أكبر مما تحقق في الأعوام السابقة، لافتًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل.

