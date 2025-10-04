ما متلازمة صعوبة الإخراج وأسباب الإصابة بها؟

متلازمة صعوبة الإخراج، متلازمة صعوبة الإخراج من الأمراض التي تسبب إزعاج شديد لصاحبها لأنها تعني صعوبة دخول الحمام ولها أعراض عديدة.

ومتلازمة صعوبة الإخراج، مرض يصاب به بعض الأشخاص، ويجب الاهتمام بسرعة العلاج مع طبيب مختص لتجنب الإصابة بأى مخاطر.

ما متلازمة صعوبة الإخراج

ويقول الدكتور محمد مجدي النجار استشاري أمراض الشرج والمستقيم، إن متلازمة صعوبة الإخراج أو ما تعرف بالسدة البرازية هي حالة مرضية يعاني فيها الشخص من صعوبة أو مشقة في عملية التبرز بشكل منتظم، حتى وإن لم يكن هناك انسداد عضوي واضح في الأمعاء، وقد يشعر المريض بالحاجة المستمرة للذهاب إلى الحمام، لكنه لا يستطيع الإخراج بسهولة، أو يعاني من بطء شديد في حركة البراز داخل المستقيم، وهذه المتلازمة تختلف عن الإمساك العابر، إذ إنها غالبا ما تكون مزمنة وتؤثر على جودة الحياة.

أسباب متلازمة صعوبة الإخراج

وأضاف النجار، أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور هذه المشكلة، منها:

ضعف في عضلات الحوض أو المستقيم المسؤولة عن عملية الإخراج.

عدم التنسيق بين عضلات فتحة الشرج والمستقيم أثناء التبرز.

بطء حركة القولون (كسل القولون).

البواسير أو الشروخ الشرجية التي تسبب ألم يمنع المريض من التبرز الطبيعي.

تضيق في القناة الشرجية.

وجود أورام أو انسداد جزئي في القولون أو المستقيم.

قلة تناول الألياف والخضروات.

الجفاف وقلة شرب الماء.

قلة النشاط البدني والجلوس لفترات طويلة.

التوتر والقلق المزمن.

بعض الاضطرابات العصبية مثل إصابات الحبل الشوكي أو التصلب المتعدد.

الخوف من الألم أثناء التبرز.

أعراض متلازمة صعوبة الإخراج

وتابع، تتنوع الأعراض حسب شدة الحالة، ومن أبرزها:

صعوبة أو إجهاد شديد أثناء التبرز.

الشعور بعدم الإفراغ الكامل حتى بعد التبرز.

الحاجة المستمرة للضغط باليد على البطن أو منطقة الحوض للمساعدة في الإخراج.

آلام في البطن أو المستقيم.

خروج براز صلب أو متقطع.

ظهور دم في البراز بسبب البواسير أو الشرخ الشرجي.

الانتفاخ والغازات المصاحبة.

ماهى متلازمة صعوبة الإخراج

مخاطر متلازمة صعوبة الإخراج

وأوضح الدكتور محمد مجدى النجار استشارى أمراض الشرج والمستقيم، أن إهمال علاج هذه المشكلة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

البواسير المزمنة نتيجة الضغط المستمر أثناء التبرز.

الشرخ الشرجي وما يسببه من نزيف وألم.

هبوط المستقيم نتيجة الإجهاد الشديد المتكرر.

تسمم الجسم من تراكم الفضلات لفترات طويلة.

تدهور الصحة النفسية بسبب الإحباط والقلق المستمر.

ضعف جودة الحياة وصعوبة ممارسة الأنشطة اليومية.

علاج متلازمة صعوبة الإخراج

وأضاف الدكتور النجار، يعتمد العلاج على السبب وشدة الحالة، منه:-

زيادة تناول الألياف هى موجودة في الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة.

شرب كمية كافية من الماء يوميا من 2 إلى 3 لتر.

تجنب الإفراط في الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة.

تناول الملينات الطبية تحت إشراف الطبيب، والأدوية التي تحسن حركة الأمعاء.

التحاميل أو الحقن الشرجية عند الضرورة.

تمارين تقوية عضلات الحوض.

العلاج الطبيعي لتحسين التنسيق العضلي أثناء الإخراج.

تدريب المريض على عادات صحية للتبرز مثل تحديد وقت منتظم يوميا.

معالجة القلق والتوتر.

العلاج الجراحي في الحالات الصعبة، عند وجود انسداد أو هبوط المستقيم أو تضيق شديد في فتحة الشرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.