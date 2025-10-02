الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا الجمعة في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

تحذير لسكان هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة طقس الخميس

الطقس غدا في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 21 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة: 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 28  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 21  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  35

السويس: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى: 34

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 35  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة  الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى:  35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  22 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة  24  ودرجة الحرارة العظمى 39  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الجمعة درجات الحرارة غدا درجة الحرارة

مواد متعلقة

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا الجمعة، أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

خريف نهارا وتحذير ليلا، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

بعد زحف السحب قرب الحدود المصرية، الأرصاد تحذر هذه المدن من أمطار وشيكة

الأكثر قراءة

مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

ارتفاع مفاجئ يضرب جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

بيان من عائلة القذافي للرأي العام حول تدهور الحالة الصحية لـ هانيبال في سجون لبنان

قائد الجناح العسكري لحماس بغزة: مستمر في القتال وأرفض مقترح ترامب

يحيى الفخراني يرد على سلوم حداد بشأن عدم إجادة الممثلين للفصحى

طقس الجمعة، رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتفاع المكانة الاجتماعية

حكم تخصيص أول جمعة من كل شهر بالدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads