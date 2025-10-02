ضبط 20 طن قمح وتحرير 22 محضرا تموينيا بالوادي الجديد

شن مفتشو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملات موسعة مفاجئة ومتنوعة، في مراكز المحافظة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

حيث تمكنت إدارة تموين بلاط بمحافظة الوادي الجديد، خلال حملة تموينية مكبرة، من ضبط 20 طن و90 كجم قمح ديورم بدائرة بلاط بالوادي الجديد، وجرى التحفظ على المضبوطات بقسم شرطة بلاط لعدم حمل مستندات تسمح بخروجه.

وأعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، تحرير عدد 22 محضر مختلف بين مخابز وأسواق بكافة الإدارات التموينية بمراكز المحافظة خلال متابعة الأسواق والمخابز وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، في تصريح خاص لجريدة «ڤيتو»، على تكثيف الحملات وتفقد الحالة التموينية بشكل دوري وسريع، وفحص الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي مظاهر للاحتكار أو التلاعب في الأسواق.

وأشارت مدير التموين بالوادي الجديد، إلى أن الحملات التموينية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف ومفاجئ في جميع مراكز المحافظة، تنفيذًا لتعليمات القيادة التنفيذية، بهدف رفع كفاءة منظومة الخبز البلدي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو الغش التجاري.

يأتي ذلك في ظل التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتوجيهات الصادرة من الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

