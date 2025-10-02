تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

زيادة تدفقات النيل تصل مفيض باريس في الوادي الجديد، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمفيض باريس في محافظة الوادي الجديد، بعد امتلائه بالماء القادم من تدفقات النيل الزائدة، بعد زيادة منسوب المياه في النيل الأزرق، والذي تسبب في فيضان السودان.

وصول تدفقات النيل لمفيض باريس

ويظهر الفيديو حالة من الارتياح والسعادة لوصول تدفقات النيل لمفيض باريس في محافظة الوداي الجديد، مشيرين إلى أن المياه عبرت مسافة نحو 450 كيلو متر، ووصلت إلى باريس، وعبر آخرون عن سعادتهم لوصول المياه إلى باريس في الوادي الجديد، قائلين: "الخير قادم لمصر".

المياه تملأ مفيض باريس في الوادي الجديد، فيتو

علقت البلوجر شاهيناز طاهر، فقالت: "مفيض باريس محافظة الوادي الجديد.. المياه دى هنعمل بيها اكتفاء ذاتى من معظم المحاصيل الزراعية، ثم التصدير حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء يارب الخير لمصر وأهل مصر"

أما البلوجر سعد علي فقال: "المياه وصلت مفيض باريس من توشكى وعبرت مسافة أكثر من 450 كيلو متر".

وقالت البلوجر خالد صبري: "برغم وجود واحة باريس في صحراء، لكنها امتلأت بالماء القادم من مفيض توشكى لزراعة الأراضي الصحراوية، الكنز الزراعي المفقود فى قلب صحراء الوادى الجديد".

المياه دى هنعمل بيها اكتفاء ذاتى من معظم المحاصيل الزراعيه ثم التصدير

حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها من كل مكروه وسوء

أما البلوجر محمد العباسي فقال عن وصول المياه لمفيض باريس: "تقدر تزرع رز وبرسيم حجازى براحتك أو بمعنى أصح هتزرع الزراعات الشرهه للمياه بدون أى مشاكل، وطبعًا هتوفر فى تمن البير والطاقة الشمسية، ده غير سعر الأرض المنخفض.. والتربة الحلوة".

وعلقت البلوجر ميرفت محمد قائلة: "‏مفيض باريس محافظة الوادى الجديد.. هانزرع أرز يكفونا ٢٠ سنه قدام... مبروك علينا نهر النيل الجديد".

مفيض باريس في الوادي الجديد كنز زراعى كبير

جدير بالذكر أن مفيض وقناه توشكي، ومنها مفيض باريس في الوادي الجديد، هم مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي بأسوان، ووجوده ساعد على إنشاء مشروع توشكى الزراعي القومي الذي بدأ نحو عام 2002 وهو ممتد من أسوان لجنوب الوادى الجديد.

ويقع مفيض باريس جنوب مركز واحة باريس بنحو 300 كيلو متر ويبعد عن واحة الخارجة بحوالى 490 كيلو متر، وهو عبارة عن عدد من بحيرات المياه العذبة القادمة من نهر النيل، والتى شقت الصحراء لتصل إلى جنوب الوادى الجديد.

ويُعد مفيض وبحيرات توشكى هو مفيض طبيعي لتصريف المياه الزائدة خلف السد العالي بأسوان، ويضم مفيض توشكى 3 بحيرات من المياه العذبة وتقع على مساحة 1000 كيلو متر مربع، ويحتوي على نحو 56 مليار متر مكعب من المياه غير ثابته، وتتغير حسب موسم الفيضان والجفاف وعوامل البخر والتسريب.

ولأول مرة في تاريخ مفيض #توشكى تأتي إليه هذه الكمية الهائلة من المياه

ولم يتم استغلال هذه البحيرات سوى فى صيد الأسماك حيث يوجد بها كميات كبيرة من أسماك البلطي والأنواع الأخرى التي تعيش فى المياه العذبة، وتدرس محافظة الوادى الجديد استغلال هذه المياه فى إعادة شحن الخزان الجوفي بالمنطقة.

