وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير فرع نادي الصيد في 6 أكتوبر

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، فرع نادي الصيد في 6 أكتوبر، وذلك لافتتاح ميدان الرصاص الجديد، والوقوف على أعمال التطوير الشاملة بالفرع.

رافق الوفد خلال الجولة المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتور مجيب عبد الله رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد مجيب، والمهندس أحمد الشاذلي، وهبة ممدوح، ومريم عثمان، والمهندس كريم متولي، ومحمد غباشي المدير التنفيذي للنادي.

كما شهدت الزيارة حضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وعلى رأسهم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية، واللواء مصطفى عبيد مدير فرع أكتوبر، واللواء محمد أبو السعود نائب مدير الفرع، والعقيد سامح سيد مساعد المدير.

تضمنت الجولة افتتاح ميدان الرصاص الجديد، بالإضافة إلى تفقد المناطق التي شهدت تطويرًا شاملًا خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تطوير المبنى الاجتماعي الجديد، وملاعب كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وملاعب البادل تنس، والصالة المغطاة، والمناطق المحيطة بالمبنى الاجتماعي.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالطفرة الإنشائية التي يشهدها نادي الصيد، موجّهًا التحية لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب، وللإدارة التنفيذية برئاسة محمد غباشي على الجهود المبذولة في تنويع وتحديث الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا أن نادي الصيد يُعد من أعرق الأندية المصرية ويحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الاجتماعي والرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي للأندية في دعم التنشئة الاجتماعية السليمة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لكافة الأعمار، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية الرياضية

من جانبه، أعرب المهندس عبد الله غراب عن امتنانه لزيارة الوزير والمحافظ ورئيس اللجنة الأوليمبية، مؤكدًا أن نادي الصيد سيظل أحد الداعمين الأساسيين للمنتخبات الوطنية، لاسيما في الألعاب الفردية، حيث يمتلك النادي في رصيده ثلاث ميداليات أوليمبية.

كما وجه المهندس عبد الله غراب شكرًا خاصًا للدكتور مجيب عبد الله، رئيس النادي الأسبق، مشيدًا بحضوره ودوره كأحد مؤسسي فرع أكتوبر.

وشهدت الزيارة أيضًا تكريم عدد من أبطال نادي الصيد الذين حققوا إنجازات رياضية على المستويين الدولي والقاري خلال الفترة الأخيرة، في رسالة دعم وتحفيز متواصلة للرياضيين على مواصلة التميز والارتقاء باسم مصر في المحافل الدولية.

أشرف صبحي وأبو ريدة يشهدان حفل تكريم أساطير حراس المرمى بالكرة المصرية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حفل تكريم أساطير حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، والذي أقيم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر "مشروع الهدف".

حضر حفل التكريم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للفيفا، والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وأحمد شوبير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، وعدد من رموز كرة القدم المصرية.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر على مدار تاريخها الكروي أنجبت أساطير في حراسة المرمى، مثمنًا عطاؤهم الكبير وما قدموه للكرة المصرية، مشيرًا إلى حرص الدولة على تكريم رموزها والاحتفاء بتاريخهم.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن شكره للمهندس هاني أبوريدة على جهوده ودعمه المتواصل، مؤكدًا أن تهيئة الأجواء المناسبة وتنفيذ المشروعات بمعسكرات المنتخب تمثل إصرارًا على مواصلة مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن القادم دائمًا أفضل للكرة المصرية، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب الوطني الذي بات على بعد خطوة من التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وأوضح وزير الرياضة أن الحرص على تكريم الحراس والرياضيين القدامى يمثل رسالة عرفان وتقدير لعطائهم، ويعكس في الوقت ذاته استراتيجية الدولة في الحفاظ على تاريخ الرياضة الوطنية وصون إرثها، موجهًا الدعوة إلى أساطير الكرة المصرية للمشاركة في الاحتفال مع المنتخب عقب التأهل إلى كأس العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.