غراب يستقبل الصبروط ويتفقدان نادي الصيد الرياضي بالدقي

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة والمهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وزير البترول الأسبق يرافقهما إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة ومحمد غباشي المدير التنفيذي نادي الصيد بالدقي مساء الأربعاء.



شهدت الزيارة استعراضًا للخدمات والمنشآت التي تم إنشاؤها وتحديثها بالنادي، والتي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

بدأت الجولة ‏بحمام السباحة الأولمبي والنصف أولمبي والملاعب، الممشى السياحي،ملاعب التنس والبادل وحديقة الطفل والمبنى الاجتماعي وصالات الجودو والتايكوندو وكما تفقد حديقة العائلات بالنادي بعد تطويرها ومنطقة حديقة الشاي وحديقة الشوتنج بعد أعمال التطوير وتفقد البرجولات الجديدة بتلك المناطق.



ثم شاهد فيديو توضيحي لمراحل التطوير التي مر بها النادي.

وأشاد الصبروط بالجهد المبذول من تطوير النادي ومنشآته والخدمات المقدمة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية كما أبدى إعجابه بإستغلال جميع المساحات داخله بما يتناسب واحتياجات جميع الأعمار.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مارس الماضي زار النادي وتفقد عددًا من المنشآت، وافتتح بعض الملاعب، حيث أشاد وزير الشباب والرياضة بمجهودات مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب والإدارة التنفيذية وعلى تنوع الخدمات الرياضية والاجتماعية التي يقدمها نادي الصيد للأعضاء مؤكدًا ان النادي قد أخرج أبطالًا أولمبيين مثل سيف عيسى وهدايه ملاك.