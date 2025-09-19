نادي الصيد بالإسكندرية يعترض على تجميد عضويته بالاتحاد بسبب مهرجان الأسماك

أصدر مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية برئاسة محمد عشرة، بيانا احتجاجيا على إيقاف عضويته بقرار من الاتحاد المصري للصيد.

وقال البيان:"إنه في ظاهرة جديدة على الرياضة المصرية، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 /9 / 2025 إيقاف عضوية نادي الصيد المصري بالإسكندرية تطبيقًا لنص المادة (10) بند (4) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، لقيام النادي بتنظيم مهرجان لرياضة صيد الأسماك بالنادي يوم 6 / 9 / 2025، دون الحصول على موافقة الاتحاد على التنظيم، أو وضع المهرجان تحت إشراف الاتحاد، وقيامه بوضع القواعد والشروط الخاصة بهذا المهرجان دون علم الاتحاد".

وأضاف البيان: “لما كان هذا القرار قد جاء مخالفًا لصحيح مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته رقم 171 لسنة 2025، ومخالفًا لصحيح المادة 45 مكرر من القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة النادي، ومخالفًا لأحكام المادة (10) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لصيد الأسماك”.

وأوضح البيان، أن المهرجان الذي أقامه النادي يوم 6 / 9 / 2025، هو عبارة عن مهرجان رياضي شمل العديد من الرياضات الأخرى بخلاف مهرجان صيد الأسماك، ولما كان إقامة هذا المهرجان الرياضي شأنًا داخليًا للنادي وفقًا للاختصاصات المخولة لمجلس إدارة النادي وتطبيقًا للمادة 45 مكرر من القانون رقم 171 لسنة 2025 التي تعطي لمجلس إدارة النادي الحق في العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم، فهو مهرجان ترفيهي أقامه النادي لأعضاء النادي، وليس من ضمن المسابقات المدرجة بنشاط الاتحاد المصري لصيد الأسماك للموسم الرياضي 2025/2026، مما يخرجه خارج نطاق المسابقات الرسمية التي تخضع لإشراف الاتحاد.

وأكد البيان أن نتائج هذا المهرجان الرياضي لا تدخل ضمن نظام احتساب النقاط الخاص بنشاط مسابقات الاتحاد والمحدد للأندية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لصيد الأسماك، باعتبارها عضوية عاملة، تطبيقًا لأحكام المادة (5) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لصيد الأسماك.

وشدد البيان، على أنه مما يتضح جليًا عدم مخالفة نادي الصيد المصري بالإسكندرية لأي من مواد قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 ولائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لصيد الأسماك، مشيرا إلى أن القرار الصادر عن الاتحاد المصري لصيد الأسماك يمثل استمرارًا واضحًا لسياسة التعنت التي يمارسها الاتحاد قبل نادي الصيد المصري بالإسكندرية، والتي تمثلت سابقًا في حرمان النادي من حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد، والتي كان محددًا لها يوم 4/12/2024 دون أي سند قانوني، مما دعا النادي لإقامة الدعوى رقم 12556 لسنة 79 ق، والتي قضى فيها بجلسة 1/12/2024 بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد المصري لصيد الأسماك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد وأحقية نادي الصيد المصري بالإسكندرية في حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

وقال: “مما يتأكد معه اتجاه الاتحاد المصري لصيد الأسماك لإخراج نادي الصيد المصري بالإسكندرية من عباءة الاتحاد لكونه عضوًا مؤسسًا وفعالًا داخل الاتحاد، لأسباب لا يعلمها إلا القائمون على إدارة شؤون الاتحاد، لذا فإن مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية لن يقف مكتوف الأيدي ضد الممارسات غير المسؤولة المتكررة التي يمارسها الاتحاد المصري تجاه النادي، ويحتفظ النادي بكافة حقوقه القانونية والقضائية والأدبية تجاه الاتحاد المصري لصيد الأسماك”.

