نادي الصيد يحقق 64 مليون جنيه فائضا بميزانية العام المالي 2025

حقق نادي الصيد قفزة مالية تاريخية في العام المالي 2024/ 2025، بعدما سجّل فائضًا غير مسبوق بلغ 64 مليون جنيه، وبزيادة قدرها 20 مليون جنيها عن فائض العام الماضي الذي بلغ 44 مليون جنيه.

وقّع المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي، على الميزانية والحساب الختامي، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة الملحوظة مقارنة بالعام الماضي تعكس ثمرة رؤية مجلس الإدارة وخططه الطموحة، وتعزز الثقة في قدرة المجلس والجهاز التنفيذي على مواصلة تحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، بما يلبي تطلعات أعضاء النادي الكرام، كما يبرز نجاح مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في تعزيز الأداء المالي للنادي.

مجلس إدارة نادي الصيد والإدارة التنفيذية

وأشاد المهندس عبد الله غراب بروح التعاون والتكاتف بين أعضاء مجلس الإدارة، موجهًا شكره وتقديره إلى محمد غباشي المدير التنفيذي، ولمديري الأفرع، والمستشار المالي، ومراقب الحسابات، وجميع العاملين بالإدارات المختلفة، على الجهود المخلصة التي مكّنت من تحقيق هذا الإنجاز رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مجلس إدارة نادي الصيد والمدير التنفيذي

وفي ختام كلمته، هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الصيد جميع الأعضاء بهذا النجاح الاستثنائي، داعيًا إياهم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر له غدا الجمعة 3 أكتوبر 2025، للاحتفاء بما تحقق، ومواصلة دعم مسيرة التطوير والنجاح.

رئيس نادي الصيد والمدير التنفيذي

فيما صرّح عمرو البرتقالي، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، بأن النادي نجح في تحقيق فائض مالي غير مسبوق هذا العام بلغ 64 مليون جنيه، مقارنةً بفائض العام الماضي الذي سجّل 44 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه.

وأضاف أن هذا الإنجاز المالي يعكس سياسة مجلس الإدارة وحُسن إدارة الموارد، مؤكدًا أن الفائض سيوجه لتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي ينتهجها النادي.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير فرع نادي الصيد في 6 أكتوبر

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، فرع نادي الصيد في 6 أكتوبر، وذلك لافتتاح ميدان الرصاص الجديد، والوقوف على أعمال التطوير الشاملة بالفرع.

رافق الوفد خلال الجولة المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، والدكتور مجيب عبد الله رئيس مجلس إدارة النادي الأسبق، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد مجيب، والمهندس أحمد الشاذلى، وهبة ممدوح، ومريم عثمان، والمهندس كريم متولي، ومحمد غباشي المدير التنفيذي للنادي.

كما شهدت الزيارة حضور عدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وعلى رأسهم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للأنشطة الرياضية، واللواء مصطفى عبيد مدير فرع أكتوبر، واللواء محمد أبو السعود نائب مدير الفرع، والعقيد سامح سيد مساعد المدير.

تضمنت الجولة افتتاح ميدان الرصاص الجديد، بالإضافة إلى تفقد المناطق التي شهدت تطويرًا شاملًا خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تطوير المبنى الاجتماعي الجديد، وملاعب كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وملاعب البادل تنس، والصالة المغطاة، والمناطق المحيطة بالمبنى الاجتماعي.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالطفرة الإنشائية التي يشهدها نادي الصيد، موجّهًا التحية لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس عبد الله غراب، وللإدارة التنفيذية برئاسة محمد غباشي على الجهود المبذولة في تنويع وتحديث الخدمات المقدمة للأعضاء، مؤكدًا أن نادي الصيد يُعد من أعرق الأندية المصرية ويحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين الاجتماعي والرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي للأندية في دعم التنشئة الاجتماعية السليمة، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة لكافة الأعمار، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البنية التحتية الرياضية.

