قصة إنسانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، طالب يرافق جاره الكفيف للمسجد يوميًا لمدة 6 سنوات بالإسماعيلية (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا، من منزل محمود نافع ابن محافظة الإسماعيلية، صاحب المشهد الذي أحدث انتشارا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي لقيامه باصطحاب جاره المسن يوميا في كل صلاة إلى المسجد ثم إيصاله إلى منزله.

الأم مدرسة للبر والرحمة

وأكد محمود أحمد نافع البالغ من العمر 13 عامًا، طالب في الصف الثاني الإعدادي أن بداية القصة التي جمعته بهذا الشيخ هي والدته، حيث رأته ذات يوم من شرفة المنزل فطلبت منه أن ينزل إلى الشارع لمساعدة الشيخ الكفيف ليصل إلى مسجد الرحمن في المنطقة الخامسة بالإسماعيلية، ومن هنا بدأ الارتباط بين محمود وجاره الشيخ الكفيف منذ ٦ سنوات.

الطفل محمود نافع ابن الإسماعيلية، فيتو

الصلاة مفتاح الحياة

وأشار محمود ابن الإسماعيلية، إلى أنه تعلم من جارة الكفيف العديد من الأشياء؛ أولها أنه جعله يداوم على الصلاة ودائما ما كان يقول له: "إن الصلاة هي مفتاح الحياة"، كما كان يعلمه حفظ القرآن وهو من وجهه لأحد الشيوخ ليحفظ على يديه القرآن الكريم.

وأكد محمود ابن محافظة الإسماعيلية، خلال تصريحاته لـ"فيتو" أنه يقوم بضبط المنبه يوميا ليذهب مسرعا إلى موعد الجد الكفيف.

وتمنى محمود أن يحظى بمقابلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما يتمنى أن يلمس الكعبة بيديه خلال موسم الحج المقبل بصحبة والديه.

وكان تداول العشرات من رواد التواصل الاجتماعي، فى محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو، يظهر شابا في مقتبل العمر وهو ينتظر جاره المسن الكفيف، يوميا بالقرب من المسجد لاصطحابه للمسجد قبل كل صلاة.

محمود بطل الفيديو

ويدعى الشاب الظاهر فى الفيديو المتداول "محمود" حيث يخرج كل يوم قبل موعد الأذان بمدة، حيث ينتظر المسن بالشارع المقابل للمسجد ليأخذ بيديه إلى باب المسجد، ثم يقوم بإيصاله إلى منزله، ويكرر هذا الفعل خمس مرات يوميا حتى فى صلاة الفجر.

انتشار واسع للفيديو

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا بين أهالي محافظة الإسماعيلية، الذين اشادوا بأخلاق الشاب لحسن تصرفه مع الشيخ المسن، حيث تمنى العشرات من المعلقين إن تنتشر مثل هذه التصرفات التي تدل على الرحمة والبر في مجتمعنا.

علاقة الشاب بالمسجد

وأضاف بعض المعلقين على مقطع الفيديو من أهالى محافظة الإسماعيلية، الذين يعرفون هذا الشاب إنه يحفظ القرآن الكريم، كما إنه يقوم برفع الآذان في المسجد في بعض الأحيان.

وكانت قد التقطت الفيديو إحدى السيدات في محافظة الإسماعيلية من شرفة منزلها، حيث كانت تلاحظ قيام هذا الشاب بذلك التصرف الرائع الذى يدل على حسن الخلق وطيب المنشأ، وقالت أننا نحتاج إلى مثل هذه النماذج الصالحة في مجتمعنا.

