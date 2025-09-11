الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قصة إنسانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، طالب يرافق جاره الكفيف للمسجد يوميًا لمدة 6 سنوات بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الطفل محمود نافع
الطفل محمود نافع ابن الإسماعيلية، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا، من منزل محمود نافع ابن محافظة الإسماعيلية، صاحب المشهد الذي أحدث انتشارا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي لقيامه باصطحاب جاره المسن يوميا في كل صلاة إلى المسجد ثم إيصاله إلى منزله.  

محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة ومصنع زراعات متطورة بالتل الكبير (فيديو)

جولة سياحية للسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بالإسماعيلية (صور)

الأم مدرسة للبر والرحمة

وأكد محمود أحمد نافع البالغ من العمر 13 عامًا، طالب في الصف الثاني الإعدادي أن بداية القصة التي جمعته بهذا الشيخ هي والدته، حيث رأته ذات يوم من شرفة المنزل فطلبت منه أن ينزل إلى الشارع لمساعدة الشيخ الكفيف ليصل إلى مسجد الرحمن في المنطقة الخامسة بالإسماعيلية، ومن هنا بدأ الارتباط بين محمود وجاره الشيخ الكفيف منذ ٦ سنوات. 

الطفل محمود نافع ابن الإسماعيلية، فيتو
الطفل محمود نافع ابن الإسماعيلية، فيتو

الصلاة مفتاح الحياة 

وأشار محمود ابن الإسماعيلية، إلى أنه تعلم من جارة الكفيف العديد من الأشياء؛ أولها أنه جعله يداوم على الصلاة ودائما ما كان يقول له: "إن الصلاة هي مفتاح الحياة"، كما كان يعلمه حفظ القرآن وهو من وجهه لأحد الشيوخ ليحفظ على يديه القرآن الكريم.  

محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو

وأكد محمود ابن محافظة الإسماعيلية، خلال تصريحاته لـ"فيتو" أنه يقوم بضبط المنبه يوميا ليذهب مسرعا إلى موعد الجد الكفيف.

 

وتمنى محمود أن يحظى بمقابلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما يتمنى أن يلمس الكعبة بيديه خلال موسم الحج المقبل بصحبة والديه.

محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجاره الكفيف،فيتو

وكان تداول العشرات من رواد التواصل الاجتماعي، فى محافظة الإسماعيلية، مقطع فيديو، يظهر شابا في مقتبل العمر وهو ينتظر جاره المسن الكفيف، يوميا بالقرب من المسجد لاصطحابه للمسجد قبل كل صلاة. 

 

محمود بطل الفيديو 

ويدعى الشاب الظاهر فى الفيديو المتداول "محمود" حيث يخرج كل يوم قبل موعد الأذان بمدة، حيث ينتظر المسن بالشارع المقابل للمسجد ليأخذ بيديه إلى باب المسجد، ثم يقوم بإيصاله إلى منزله، ويكرر هذا الفعل خمس مرات يوميا حتى فى صلاة الفجر.

محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجارة الكفيف،فيتو
محمود خلال اصطحابه لجاره الكفيف،فيتو

انتشار واسع للفيديو 

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا بين أهالي محافظة الإسماعيلية، الذين اشادوا بأخلاق الشاب لحسن تصرفه مع الشيخ المسن، حيث تمنى العشرات من المعلقين إن تنتشر مثل هذه التصرفات التي تدل على الرحمة والبر في مجتمعنا. 

 

علاقة الشاب بالمسجد 

وأضاف بعض المعلقين على مقطع الفيديو من أهالى محافظة الإسماعيلية، الذين يعرفون هذا الشاب إنه يحفظ القرآن الكريم، كما إنه يقوم برفع الآذان في المسجد في بعض الأحيان.   

 

وكانت قد التقطت الفيديو إحدى السيدات في محافظة الإسماعيلية من شرفة منزلها، حيث كانت تلاحظ قيام هذا الشاب بذلك التصرف الرائع الذى يدل على حسن الخلق وطيب المنشأ، وقالت أننا نحتاج إلى  مثل هذه النماذج الصالحة في مجتمعنا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية شاب بالإسماعيلية المسجد بطل مساعدة جاره الكفيف محمود أحمد نافع ابن الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد مزرعة ومصنع زراعات متطورة بالتل الكبير (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يوجه بعقد اجتماع عاجل لحل مشكلات أصحاب مزارع الإنتاج الحيواني

جولة سياحية للسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق بالإسماعيلية (صور)

حضانات وملاعب وتسويق الجلود والريش، نصائح تربية النعام الأفريقي بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أخطر من العملية العسكرية، الكشف عن وثيقة إسرائيلية تمهد لتوجيه ضربة شاملة ضد قطر

رغم تحقيقه نتائج واعدة، القومي للأورام: لقاح السرطان الروسي يحتاج إلى مزيد من التجارب

البيئة تكشف تفاصيل العثور على تمساح بمياه الإسكندرية وتحذر من تربية الكائنات البرية دون ترخيص

أحمد سعد: لبسي الغريب نقطة ضعفي وهذه نقاط قوتي (فيديو)

قبل بدء الدراسة، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بالجامعات

بزيادة تصل 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

لحظة بلحظة، سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

بعد قرار فرض التدابير على واردات البيليت، شركات الحديد تقرر رفع أسعارها

خدمات

المزيد

ما هي اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وفق قانون العمل؟

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفوق كاسح للشياطين الحمر.. مواجهات الأهلي مع إنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تفسير رؤية بكاء الطفل في منام العزباء والمتزوجة؟

حكم قضاء الصلاة الجهرية بقراءة سرية

في ليلة الجمعة، هل يجوز الاغتسال من الجنابة دون نية؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads