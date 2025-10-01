هروب جماعي من مدرسة الباجور الثانوية، وتعليم المنوفية تعد بإعادة الانضباط (صور)

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا توثق مشاهد هروب جماعي لطلاب مدرسة الباجور الثانوية المشتركة من أعلى البوابة الخلفية للمدرسة، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين الأهالي والمتابعين.

صبية يرشقون مدرسة الباجور الثانوية بالحجارة

وتأتي هذه الصور بعد أقل من 24 ساعة على واقعة قيام بعض الصبية برشق المدرسة بالحجارة، والتي تزامنت مع زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة المنوفية لافتتاح عددا من المشروعات بمركزي أشمون وشبين الكوم.

إجراءات لإعادة الإنضباط

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن المديرية بصدد اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها إعادة الانضباط لمدرسة الباجور الثانوية المشتركة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس هيبة العملية التعليمية.

