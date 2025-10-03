الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مبادرة دعم صحة المرأة تستقبل 63.9 مليون زيارة من السيدات منذ انطلاقها

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
ads

 أعلنت وزارة الصحة والسكان استقبال 63 مليونًا و934 ألفًا و846 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في يوليو 2019 حتى نهاية سبتمبر 2025. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات تتوزع على 23 مليونًا و9 آلاف و17 زيارة أولية، و23 مليونًا و316 ألفًا و79 زيارة دورية، و17 مليونًا و765 ألفًا و159 زيارة عارضة.

الكشف المبكر عن أورام الثدي

وأكد أن الكشف المبكر عن أورام الثدي يسهم في تقليل الأعباء على المريضة والدولة، من خلال توفير بروتوكولات علاجية مجانية تتماشى مع أحدث المعايير العالمية، داعيًا السيدات إلى المتابعة الدورية للاطمئنان على صحتهن. 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن 851 ألفًا و740 سيدة خضعن لفحوصات متقدمة بالمستشفيات، موضحًا أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية عبر 3663 وحدة صحية بجميع المحافظات، و102 مستشفى لتقديم الفحوصات المتقدمة. كما يمكن التواصل عبر الخط الساخن 15335 و105 للاستفسارات.

أحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج سرطان الثدي في 14 مركزًا

وأضاف أن المبادرة تعتمد أحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج سرطان الثدي في 14 مركزًا تابعًا للوزارة، و14 مركزًا بالمستشفيات الجامعية، مع العمل على تطوير هذه المراكز لتصبح مرجعًا بحثيًا متقدمًا في علاج الأورام، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية لتعزيز الصحة العامة.

وأكد أن المبادرة تستهدف السيدات من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية السكري، ضغط الدم، مؤشر كتلة الجسم، والتوعية بعوامل الخطورة والصحة الإنجابية.

تسجيل 35 ألفًا و390 حالة إصابة بسرطان الثدي

من جانبه، أفاد الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، بتسجيل 35 ألفًا و390 حالة إصابة بسرطان الثدي، وإجراء 429 ألفًا و388 أشعة ماموجرام، وسحب 54 ألفًا و207 عينات أورام للتحليل، مع تقديم العلاج مجانًا للحالات المؤكدة. كما تم فحص 149 ألفًا و817 سيدة بالوحدات المتنقلة، وإجراء 59 ألفًا و634 أشعة متنقلة.

وزير الصحة يكلف بتطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية

7 مخاطر لـ مكملات الحديد على الصحة

وأوضح أمين أن المبادرة توفر متابعة علاجية عبر التأمين الصحي أو نفقة الدولة، مع تدريب 30 ألفًا و98 فردًا من الفرق الطبية (أطباء، تمريض، فنيي أشعة وباثولوجي)، واستقبال 30 ألفًا و215 استفسارًا عبر الخط الساخن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخط الساخن 15335 الصحة والسكان السيدات الدكتور حسام عبدالغفار المستشفيات الجامعية بروتوكولات علاجية بالمستشفيات الجامعية دعم صحة المرأة المصرية علاج سرطان الثدي صحة المراة المصرية مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المراة مستشفيات الجامعية

مواد متعلقة

نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار في مستشفيات الرعاية الصحية

هل تناول المكملات الغذائية فعال للجسم؟ نصائح للتأكد من فاعليتها

وزير الصحة يكلف بتطوير مستشفى قلاوون التاريخي للرمد بالجمالية

الصحة: 8708 متبرعين يدعمون مرضى أورام الدم في حملة “تبرعك حياة”

التتبع الدوائي أزمة جديدة تضرب السوق المحلي.. شعبة الأدوية: يحتاج مليارات الدولارات ويمثل عبئا ماديا جديدا على الشركات.. و"الصيادلة" تطلب مهلة

نائب وزير الصحة يحيل رئيس الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

المستشفيات التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب

الرعاية الصحية: إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الدولي والسويس الطبي

الأكثر قراءة

بعد تأجيل انعقاد لجنة المواد البترولية، استمرار العمل في محطات الوقود بالأسعار القديمة

فيضان النيل يصل إلى المنوفية، غرق أراضي ومنازل طرح النهر بأشمون

المراكب وسيلة تنقل سكان دلهمو في المنوفية بسبب فيضان النيل (فيديو)

سر غياب ياسين منصور عن مرافقة قائمة الخطيب فى الأهلي اليوم

7 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

بعد غرق منازل وأراضي طرح النهر في أشمون، الأهالي: أقمنا خيامًا أسفل الطريق الإقليمي (فيديو)

خبير: أراضي طرح النهر في البحيرة والمنوفية أكثر عرضة للغرق لهذه الأسباب

فتح باب إنشاء حسابات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر المنصة الموحدة (رابط رسمي)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة 3-10-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

25 جنيها لهذا النوع، كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

5 مباريات نارية تنتظر ليفربول في شهر أكتوبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصص القرآن الكريم، تفاصيل حكاية بقرة بني إسرائيل مع سيدنا موسى

تفسير حلم شراء التمر في المنام وعلاقته بالتغلب على العقبات

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح للرزق والبركة، لا تفوتها يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads