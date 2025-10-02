المستشفيات التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب

وقعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة، بهدف تدريب طلاب كلية الطب وأطباء الامتياز، في خطوة تدعم جودة التعليم الطبي وتعزز أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بتعزيز كفاءات الأطباء وتطوير مهاراتهم، وتأكيدًا على الدور الريادي للهيئة في تقديم فرص التعليم والتدريب الطبي للأجيال الجديدة.

وقّع البروتوكول الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، بحضور الدكتورة نغم عابد الأمير، نائب رئيس الهيئة للبحوث العلمية والتطبيقية، والدكتور شريف صفوت، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، والدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق تعاون بنّاء يضمن جودة التعليم الطبي من خلال تزويد طلاب كلية الطب بالمهارات اللازمة لأداء رسالتهم المهنية بكفاءة.

تدريب طلاب كلية الطب وأطباء الامتياز بجامعة المنصورة

من جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار أن البروتوكول يتيح تدريب طلاب كلية الطب وأطباء الامتياز بجامعة المنصورة الجديدة في مستشفيات ومعاهد الهيئة بمختلف المحافظات، في تخصصات تشمل الباطنة، الصدر، جراحة القلب والصدر، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأعصاب، الحروق والتجميل، والعيادات الخارجية. ويتم التدريب تحت إشراف أساتذة كلية الطب بالجامعة وبالتكامل مع خبرات استشاريي الهيئة، على مدى ثلاث سنوات من العام الجاري حتى 2028.

وأشار الدكتور معوض محمد الخولي إلى أن هذا التعاون يمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات والإمكانات، حيث توفر الجامعة بيئة تعليمية متكاملة، بينما تضع الهيئة إمكاناتها الطبية والتعليمية لدعم التدريب، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع بكفاءة عالية.

