الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نائب وزير الصحة يحيل رئيس الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

د.عمرو قنديل خلال
د.عمرو قنديل خلال التفقد

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية مساء أمس، وذلك في إطار توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث وجه بسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتنظيم دخول المرضى والمرافقين، والاستجابة الفورية لشكاواهم، كما أوصى بإحالة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ إلى الشئون القانونية للتحقيق، ومحاسبة الشركة المسؤولة عن تأمين المستشفى لتقصيرها في أداء مهامها.

أشاد بأداء أطباء قسم رعاية الأطفال

 

وخلال الزيارة، تفقد نائب الوزير قسم الرعاية المركزة، حيث اطمأن على حالة المرضى المحجوزين، ووجه الأطباء بمتابعة دقيقة للحالات وعرض نتائج الفحوصات بسرعة، كما أشاد بأداء أطباء قسم رعاية الأطفال، واستمع إلى آراء المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور قنديل تفقد أقسام الأشعة والمعامل، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الأجهزة المتاحة لتحسين جودة الخدمات الطبية، كما وجه بزيادة معدل العمليات الجراحية والاستغلال الأمثل لغرف العمليات المجهزة بالمستشفى.

الصحة اللبنانية: شهيدان ومصاب في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وفي ختام الزيارة، شدد نائب الوزير على ضرورة تلافي أي سلبيات تم رصدها خلال الجولة بشكل فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأستفادة القصوى الاستقبال والطوارئ بمحافظة الغربية تطوير الخدمات الطبية جودة الخدمات الطبية قسم الإستقبال والطوارئ وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

المستشفيات التعليمية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب

الرعاية الصحية: إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمع الأقصر الدولي والسويس الطبي

وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

25 % من الرجال يصابون به بعمر 50 عاما، نصائح للوقاية من تضخم البروستاتا قبل فوات الأوان

80 % من الإصابات بسبب تغير الفصول، نصائح للحماية من سرطان الجلد

هيئة الدواء: نهدف لتوفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة للمريض المصري

هيئة الدواء تحذر من غش تجاري بمستحضر "Xilone" شراب للأطفال

فريق طبي بمستشفى ملوي التخصصي ينقذ حياة طفل ابتلع أحجارا وزلطا

الأكثر قراءة

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads