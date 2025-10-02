نائب وزير الصحة يحيل رئيس الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

تفقد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية مساء أمس، وذلك في إطار توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث وجه بسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتنظيم دخول المرضى والمرافقين، والاستجابة الفورية لشكاواهم، كما أوصى بإحالة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ إلى الشئون القانونية للتحقيق، ومحاسبة الشركة المسؤولة عن تأمين المستشفى لتقصيرها في أداء مهامها.

أشاد بأداء أطباء قسم رعاية الأطفال

وخلال الزيارة، تفقد نائب الوزير قسم الرعاية المركزة، حيث اطمأن على حالة المرضى المحجوزين، ووجه الأطباء بمتابعة دقيقة للحالات وعرض نتائج الفحوصات بسرعة، كما أشاد بأداء أطباء قسم رعاية الأطفال، واستمع إلى آراء المرضى المحجوزين بالأقسام الداخلية لتقييم جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور قنديل تفقد أقسام الأشعة والمعامل، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الأجهزة المتاحة لتحسين جودة الخدمات الطبية، كما وجه بزيادة معدل العمليات الجراحية والاستغلال الأمثل لغرف العمليات المجهزة بالمستشفى.

وفي ختام الزيارة، شدد نائب الوزير على ضرورة تلافي أي سلبيات تم رصدها خلال الجولة بشكل فوري.

