الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: 8708 متبرعين يدعمون مرضى أورام الدم في حملة “تبرعك حياة”

التبرع بالدم
التبرع بالدم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اختتام فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار “تبرعك حياة”، التي أُقيمت في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2025، بمشاركة 8708 متبرعين لدعم مرضى أورام الدم.

الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم.

 ودعا المواطنين إلى مواصلة التبرع الدوري، مؤكدًا أنه عمل إنساني يسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى والمصابين.

 كما وجه الشكر للعاملين ببنوك الدم في مديريات الشؤون الصحية على تفانيهم في إدارة المنظومة.

من جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، إلى أن محافظات الشرقية والدقهلية والغربية تصدرت معدلات التبرع على مستوى الجمهورية. وتقدمت بالشكر لمديري بنوك الدم والعاملين بها على جهودهم المستمرة في تحسين مؤشرات التبرع، مما يضمن توافر إمدادات دم آمنة وكافية لتلبية احتياجات المرضى.

7 مخاطر لـ مكملات الحديد على الصحة

الصحة اللبنانية: شهيدان ومصاب في غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

وأكد الوزارة التزامها بتعزيز منظومة التبرع بالدم، مثمنة دور المواطنين والعاملين في دعم هذا العمل الإنساني النبيل.

