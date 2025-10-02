استبعاد نجم الأهلي، الشيبي يتصدر قائمة المغرب في معسكر أكتوبر

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، القائمة الرسمية لأسود الأطلس استعدادًا لمعسكر شهر أكتوبر الجاري، والذي يشهد خوض مواجهتين وديتين أمام البحرين وجمهورية الكونغو.

قائمة المغرب

وشهدت القائمة غياب المدافع أشرف داري لاعب الأهلي بسبب الإصابة، فيما قرر الركراكي توجيه الدعوة للظهير الأيمن محمد الشيبي لتعويض هذا الغياب.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى:

ياسين بونو – منير المحمدي – المهدي الحرار

خط الدفاع:

أشرف حكيمي – يوسف بلعمري – نايف أكرد – آدم ماسينا – عمر الهلالي – محمد الشيبي – جواد الياميق – سفيان الكرواني – عبد الكبير عبقار

خط الوسط:

سفيان أمرابط – نيل أيانوي – إسماعيل صباري – بلال الخنوس – إلياس بن صغير – أسامة ترغين

خط الهجوم:

أمين عدلي – إبراهيم دياز – عبد الصمد الزلزولي – حمزة إيقمان – يوسف النصيري – أيوب الكعبي – إلياس أخوماش – شمس الدين الطالبي

ويأتي هذا المعسكر في إطار تحضيرات المنتخب المغربي لتصفيات كأس العالم 2026، حيث يسعى الركراكي لتجهيز المجموعة بأفضل شكل ممكن قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

