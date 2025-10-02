بقيادة هالاند، المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، والتي شهدت تواجد ستة أسماء تألقت مع فرقها خلال الأسابيع الماضية.

المرشحين لجائزة لاعب الشهر

وضمت القائمة النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والياباني دايتشي كاماتا لاعب كريستال بالاس، إضافة إلى الجامبي يانكوبا مينته جناح برايتون.

كما شهدت القائمة تواجد الحارس روبين روفس مع سندرلاند، ولاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا الذي يقدم مستويات لافتة، إلى جانب الإسباني مارتن زوبيميندي متوسط ميدان آرسنال.

وسيتم حسم الفائز بالجائزة بناءً على تصويت الجماهير وخبراء اللعبة خلال الأيام المقبلة.

