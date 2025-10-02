الخميس 02 أكتوبر 2025
أخبار مصر

تعديل بعض القطارات بداية من السبت تعرف عليها

 فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للتيسير على جمهور الركاب، تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 / 10 / 2025. 


حيث تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 762 (تحيا مصر) البصيلى / رشيد ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:35 صباحًا.
وتعديل ميعاد قيام قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد ليقوم الساعة 07:55 صباحًا بدلًا من الساعة 07:50 صباحًا.
 

كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة ليقوم الساعة 06:25 صباحًا بدلًا من الساعة 07:10 صباحًا.
 

وتعديل ميعاد قيام قطار 4204 (تحيا مصر) القصابى بحرى / البصيلى ليقوم الساعة 06:00 صباحًا بدلًا من الساعة 06:15 صباحًا، وذلك وفقًا للجداول المرفقة.

