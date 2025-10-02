الخميس 02 أكتوبر 2025
محافظات

جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة

قافلة طبية لرعاية
قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها تنظيم فعاليات مبادرة "لمسة وفاء" لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة، وذلك في إطار دور الجامعة الخدمي والمجتمعي.

رئيس جامعة بنها: المجتمع الأكاديمي بيئة علمية وأخلاقية تتطلب انضباطا والتزاما

جامعة بنها: لا ضغوط على الطلاب وكلية علوم الرياضة بصدد إنشاء أكاديمية للسباحة

جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة "لمسة وفاء"  لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة
 

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها  استمرار تنظيم فعاليات مبادرة لمسة وفاء لعدد من دور رعاية المسنين بمحافظة القليوبية وتقديم الدعم لكافة الفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع بهدف تقديم رعاية صحية ونفسية واجتماعية متكاملة لكبار السن، بما يجسد رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل.
من جانبها أشارت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن القافلة تمت بالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 22 حالة أنف وأذن و20 جلدية و22 باطنة و21 مخ وأعصاب و18 رمد بإجمالى 103 حالة وتم صرف العلاج بالمجان وتحويل بعض الحالات لمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية.

