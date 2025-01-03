هيئة الدواء تحذر من التجشؤ المتكرر: علامة للإصابة بهذا المرض

جرثومة المعدة من المشكلات الصحية التي تواجه الكثير من الأشخاص وتسبب آلام بالمعدة.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أعراض الإصابة بجرثومة المعدة منها:

١- ألم حارق بالمعدة خاصة لو المعدة فارغة

٢- التجشؤ المتكرر

٣- انتفاخ وفقدان شهية

٤- فقدان الوزن غير المبرر

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن جرثومة المعدة، تسببها البكتيريا تسبب التهاب في المعدة وأحيانًا تؤدي لقرح في الجهاز الهضمي.

طرق انتقال جرثومة المعدة

أشارت هيئة الدواء المصرية أن جرثومة المعدة تنتقل عن طريق الأطعمة أو المشروبات الملوثة بالبكتيريا، أو بسبب استخدام الأواني غير النظيفة أو من خلال الاتصال المباشر بلعاب الشخص المصاب أو ملامسة القيء والبراز.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه ليس كل المصابين بجرثومة المعدة تشعر بأعراض، وفي حالة ظهور الأعراض، تكون مرتبطة غالبًا بالتهاب المعدة أو قرح الجهاز الهضمي.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بمتابعة الأعراض والتوجه للطبيب في حالة حدوث أي علامات غير طبيعية.​

من جانبها كشفت الدكتورة عفاف أمين أستاذ صحة الطعام بالمعهد القومي للتغذية عن السبب الرئيسي للإصابة بجرثومة المعدة والتي تنتقل للإنسان من خلال تناول الطعام الملوث حيث تتواجد جرثومة المعدة في المياه الملوثة والمياه غير المعالجة.

غسيل الخضراوات والفاكهة في مياه ملوثة

وقالت إن غسل الخضراوات والفاكهة في مياه غير نظيفة يمكن أن يسبب الإصابة بجرثومة المعدة، وكذلك شرب المياه الملوثة وتناول أي طعام غير آمن.

كان المعهد القومي للتغذية وجه نصائح للمواطنين بشأن تناول بعض الأغذية المفيدة في حماية الجسم من الأنيميا وتمد الجسم بالحديد اللازم له.

فوائد تناول العسل الأسود

ومن ضمن هذه الأطعمة:

١- العسل الأسود حيث يعتبر من الأغذية الغنية بالحديد النباتي، فهو يساعد على إنتاج الهيموجلوبين وخلايا الدم الحمراء للوقاية من فقر الدم ويفضل إضافة عصره من الليمون الغني بفيتامين سي للمساعدة على سرعة امتصاص الحديد بالجسم.



فوائد تناول التمر المجفف

٢- التمر المجفف

يعتبر من الفواكه المجففة الغنية بالحديد وفيتامين ب ٦ والسكريات الطبيعية المفيدة والألياف الغذائية.

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